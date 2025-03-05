Оформление военной пенсии за рубежом - как оформить средства по потере кормильца военнослужащего

Семья погибшего военнослужащего. Фото: Sumy Today

Члены семьи погибшего на войне военнослужащего имеют право на оформление военной пенсии. Это можно сделать даже во время пребывания за границей, через нотариально заверенную доверенность на адвоката.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

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Пенсия членам семьи погибшего военного

Члены семьи погибшего военнослужащего имеют право на оформление военной пенсии по потере кормильца.

"Как правило, нужно лично подать заявление в соответствующие органы социальной защиты населения по месту регистрации", — пояснил процесс оформления пенсии юрист Вячеслав Кирда.

Но часть членов семей погибших военных находится за границей. Они тоже хотели бы оформить такую пенсию — поэтому поинтересовались, возможно ли это сделать из-за пределов Украины.

Как оформить военную пенсию, находясь за границей

"Если вы находитесь за границей и не имеете возможности лично обратиться, попробуйте оформить нотариально заверенную доверенность на адвоката или другое лицо, которое от Вашего имени подаст необходимые документы и получит удостоверение", — пояснил Вячеслав Кирда.

Юрист подчеркнул, что очень важным в такой ситуации является то, что доверенность должна быть надлежащим образом легализована или апостилирована в соответствии с требованиями международного права.

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы получают члены семьи погибшего военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, кто именно может пользоваться льготами как член семьи участника боевых действий.