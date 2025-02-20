Виплати родичам загиблого на війні військового - коли втрачається право на виплати

Похорон загиблого військового. Фото: Вікіпедія

Родина загиблого військовослужбовця має три роки для подання заяви про отримання виплат, які належали військовому. Трирічний термін починає відраховуватися від дня загибелі воїна чи від дня, коли суд визнав зниклого безвісти військовослужбовця померлим.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати родичам загиблого

Близькі родичі військовослужбовця, який загинув під час війни, мають право на виплати та компенсацію з боку держави.

Це, зокрема, додаткова винагорода військового 100 тисяч гривень за останній місяць служби.

Але для цього родина військового має встигнути подати заяву та відповідні документи у встановлений законом термін.

Дата, до якої треба подати заяву на отримання компенсації

У Міноборони наголосили, що грошове забезпечення загиблого військового виплачується його родині, якщо їхня заява надійшла до завершення трирічного терміну з дня загибелі воїна.

Якщо ж військовослужбовець зник безвісти і не був знайдений — заяву про отримання виплат треба встигнути подати протягом трьох років з дня набрання набрання законної сили рішенням суду про визнання зниклого безвісти військовослужбовця померлим.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримують поранені військові в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібно надати родичам військовополонених для отримання виплат.