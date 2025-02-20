Выплаты родственникам погибшего на войне военного - когда теряется право на выплаты

Похороны погибшего военного. Фото: Википедия

Семья погибшего военнослужащего имеет три года для подачи заявления о получении выплат, которые принадлежали военному. Трехлетний срок начинает отсчитываться со дня гибели воина или со дня, когда суд признал пропавшего без вести военнослужащего умершим.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты родственникам погибшего

Близкие родственники военнослужащего, погибшего во время войны, имеют право на выплаты и компенсацию со стороны государства.

Это, в частности, дополнительное вознаграждение военного 100 тысяч гривен за последний месяц службы.

Но для этого семья военного должна успеть подать заявление и соответствующие документы в установленный законом срок.

Дата, до которой надо подать заявление на получение компенсации

В Минобороны отметили, что денежное обеспечение погибшего военного выплачивается его семье, если их заявление поступило до завершения трехлетнего срока с дня гибели воина.

Если же военнослужащий пропал без вести и не был найден — заявление о получении выплат надо успеть подать в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о признании пропавшего без вести военнослужащего умершим.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получают раненые военные в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужно предоставить родственникам военнопленных для получения выплат.