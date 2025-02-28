Пільги членам сімей загиблих - повний список пільг

Вручення нагород сім’ям загиблих військових. Фото: Барська міська рада

Члени сім’ї загиблого на війні військовослужбовця мають право на державні пільги та допомогу. Зокрема, їм мають безкоштовно надавати ліки, забезпечувати санаторно-курортним лікуванням та забезпечувати знижку на квартплату і комунальні послуги.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Члени родини загиблих військових

Члени родин загиблих військовослужбовців мають право на цілу низку пільг, гарантованих державою.

Для цього потрібно оформити документи й отримати відповідні посвідчення.

Типів посвідчень є два — "чорне", яке видається родичам усіх загиблих військових, навіть у не бойових умовах, та "сіре", на яке мають право тільки ті особи, чиї родичі загинули під час війни.

Список пільг для родини героя

Посвідчення члена сім’ї загиблого військового надає право на низку безоплатних послуг, наприклад:

отримання ліків для амбулаторного лікування за рецептом лікаря;

першочергове протезування зубів;

забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Також члени сімей загиблих воїнів мають право на 50%-ву знижку на оплату:

за користування житлом (квартплату);

за користування комунальними послугами (електроенергія, газ) і скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;

вартості палива для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення.

Крім того, таким громадянам надається допомога з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи, а ще їх не можуть звільнити з роботи під час скорочень.

Члени сім’ї загиблого військового також мають право на щорічну разову грошову допомогу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має право родина загиблого воїна на гроші, які не встиг отримати сам військовий.

Додамо, ми повідомляли про те, хто має право на посвідчення члена сім’ї загиблого.