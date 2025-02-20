Грошове забезпечення загиблого військового — чи має право родина отримати гроші

Прощання із загиблим воїном. Фото: "Городок.City"

Родина загиблого військовослужбовця ЗСУ має право на отримання тих коштів, право на які набув сам воїн, але не встиг їх отримати. Це як компенсація за невикористані відпустки, так і допомога на оздоровлення чи для вирішення матеріальних проблем.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Компенсація для родичів загиблого

Близькі родичі загиблого військовослужбовця мають право на отримання тієї частини грошового забезпечення, яке військовий не встиг отримати до своєї загибелі.

У випадку, якщо він не мав близьких родичів, це право отримують законні спадкоємці.

Які недоотримані воїном гроші виплачують рідні

До цих виплат, зокрема, зараховується грошова допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — звісно ж, у тому випадку, коли військовий до своєї загибелі набув право на її отримання, але так і не встиг отримати.

Крім того, родина військовослужбовця, який загинув на війні, має право на отримання компенсації за не використану воїном основну і додаткову щорічні відпустки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які саме виплати отримують близькі родичі військовослужбовця, який загинув у бою.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні для отримання допомоги на поховання загиблого воїна.