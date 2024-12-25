Поховання загиблого військовослужбовця - фінансова допомога на похорони військового

Похорон військового. Фото: "Точка доступу"

Для того, аби отримати гроші на поховання загиблого військовослужбовця ЗСУ, його родина має надати відповідні документи. Документ, потрібний для оформлення виплати, видається у організації, яка зареєструвала смерть військового.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Родина загиблого військовослужбовця має право на отримання одноразової допомоги на поховання воїна.

Розмір цієї допомоги визначається, спираючись на показник прожиткового мінімуму на дату загибелі військовослужбовця.

Які документи потрібно надати для отримання коштів

Допомога на поховання виплачується одному із родичів загиблих військовослужбовців.

Якщо смерть військового зареєстрував Відділ реєстрації або консульська установа чи дипломатичне представництво України — потрібно надати витягу з Реєстру про смерть.

Якщо ж смерть воїна була зареєстрована виконавчим органом сільської, селищної, міської ради — потрібно взяти у цьому органі довідку для отримання допомоги на поховання.

І якщо смерть військового зареєстрували за кордоном, але не дипломатична установа — родичі загиблого мають надати довідку, яка підтверджує факт поховання військовослужбовця, та свідоцтво про смерть, виданого іншою державою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з родичів загиблого військовослужбовця має право на отримання одноразової допомоги.

Також ми повідомляли про те, де можна отримати гроші на встановлення пам’ятника на могилі загиблого воїна.