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Родичам загиблих військових виплатять одноразову допомогу — хто отримає і скільки

22 вересня 2024 11:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Грошова допомога родині загиблого бійця — кому виплатять 15 млн грн в Україні
Прощання із загиблим військовим. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Згідно з чинним законодавством, родина військовослужбовця, який загинув під час повномасштабної війни в Україні, має право на отримання одноразової грошової компенсації від держави. Сума такої виплати становить 15 млн грн.

Про це розповіла помічниця адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерія Гуркіна в коментарі РБК-Україна.

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Як отримати допомогу

Експерт повідомила, що питання надання одноразової грошової допомоги родині загиблого військовослужбовця регулюється:

  • Наказом Міністерства оборони №45 від 25 січня 2023 року "Про затвердження порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця Збройних сил України в період воєнного стану".
  • Постановою Кабінету Міністрів України №168 від 28 лютого 2022 року "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану".

Згідно з нормативними актами, розмір одноразової грошової допомоги становить:

  • 15 млн грн у разі загибелі військовослужбовця під час дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року.
  • 15 млн грн у разі смерті протягом року внаслідок поранення, травми, контузії або каліцтва, отриманих під час воєнного стану, пов'язаних із захистом Батьківщини.

Згідно з постановою Кабміну, одноразова грошова допомога виплачується шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на банківський рахунок, вказаний одержувачем у заяві, в установі банку державного сектору.

Хто має право на виплати

Гуркіна пояснила, що право на одноразову грошову допомогу мають:

  • батьки;
  • один із подружжя, який не вступив у повторний шлюб;
  • діти, які не досягли 18 років;
  • утриманці (особи, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника за загиблого військовослужбовця: діти у віці 18-23 років, які навчаються на денній формі навчання, та особи з інвалідністю).

"Одноразова грошова допомога розподіляється рівними частинами між всіма членами сім'ї військовослужбовця", — сказала вона.

Юристка також зазначила, що якщо один з отримувачів допомоги відмовляється від своєї частки, ця сума буде розподілена порівну між іншими членами сім'ї.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у разі загибелі військовослужбовця в Україні, його партнери та матір мають право на отримання пенсії по втраті годувальника. Це пенсійне забезпечення для родичів загиблих військовослужбовців регулюється українським законодавством, зокрема Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Також ми повідомляли, що діти-сироти, які втратили своїх годувальників, зокрема батьків-військовослужбовців, мають право на отримання соціальної допомоги. Ці виплати надаються навіть повнолітнім дітям до певного віку, незалежно від того, чи вони навчаються у вищих навчальних закладах, чи ні.

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