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Родственникам погибших военных выплатят единовременное пособие — кто получит и сколько

22 сентября 2024 11:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Денежная помощь семье погибшего бойца — кому выплатят 15 млн грн в Украине
Прощание с погибшим военным. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Согласно действующему законодательству, семья военнослужащего, погибшего во время полномасштабной войны в Украине, имеет право на получение единовременной денежной компенсации от государства. Сумма такой выплаты составляет 15 млн грн.

Об этом рассказала помощница адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерия Гуркина в комментарии РБК-Украина.

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Эксперт сообщила, что вопрос предоставления единовременной денежной помощи семье погибшего военнослужащего регулируется:

  • Приказом Министерства обороны №45 от 25 января 2023 года "Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) военнослужащего Вооруженных сил Украины в период военного положения".
  • Постановлением Кабинета Министров Украины №168 от 28 февраля 2022 года "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Согласно нормативным актам, размер единовременного денежного пособия составляет:

  • 15 млн грн при гибели военнослужащего во время действия военного положения с 24 февраля 2022 года.
  • 15 млн грн в случае смерти в течение года в результате ранения, травмы, контузии или увечья, полученных во время военного положения, связанных с защитой Родины.

Согласно постановлению Кабмина, единовременная денежная помощь выплачивается путем перечисления средств уполномоченным органом на банковский счет, указанный получателем в заявлении, в учреждении банка государственного сектора.

Кто имеет право на выплаты

Гуркина пояснила, что право на единовременную денежную помощь имеют:

  • родители;
  • один из супругов, не вступивший в повторный брак;
  • дети, не достигшие 18 лет;
  • иждивенцы (лица, которым назначена пенсия в случае потери кормильца за погибшего военнослужащего: дети в возрасте 18-23 лет, обучающиеся на дневной форме обучения, и лица с инвалидностью).

"Единовременное пособие распределяется равными частями между всеми членами семьи военнослужащего", — сказала она.

Юрист также отметила, что если один из получателей помощи отказывается от своей доли, эта сумма будет распределена поровну между другими членами семьи.

Что еще нужно знать

Напомним, в случае гибели военнослужащего в Украине его партнеры и мать имеют право на получение пенсии по потере кормильца. Это пенсионное обеспечение для родственников погибших военнослужащих регулируется украинским законодательством, в частности, Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Также мы сообщали, что дети-сироты, потерявшие своих кормильцев, в том числе родителей-военнослужащих, имеют право на получение социальной помощи. Эти выплаты предоставляются даже совершеннолетним детям до определенного возраста, независимо от того, учатся они в высших учебных заведениях или нет.

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