Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Пособие на погребение погибшего воина — какие нужны документы arrow

Пособие на погребение погибшего воина — какие нужны документы

25 декабря 2024 07:21
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Захоронение погибшего военнослужащего – финансовая помощь на похороны военного
Похороны военного. Фото: "Точка доступу"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того чтобы получить деньги на погребение погибшего военнослужащего ВСУ, его семья должна предоставить соответствующие документы. Документ, необходимый для оформления выплаты, выдается в организации, зарегистрировавшей смерть военного.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Средства на погребение погибшего героя

Семья погибшего военнослужащего имеет право на получение единовременного пособия на погребение воина.

Размер этого пособия определяется, опираясь на показатель прожиточного минимума на дату гибели военнослужащего.

Какие документы необходимо предоставить для получения средств

Пособие на погребение выплачивается одному из родственников погибших военнослужащих.

Если смерть военного зарегистрировали Отдел регистрации или консульское учреждение, или дипломатическое представительство Украины — нужно предоставить выписку из Реестра о смерти.

Если же смерть воина была зарегистрирована исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета, нужно взять в этом органе справку для получения пособия на погребение.

И если смерть военного зарегистрировали за границей, но не дипломатическое учреждение — родственники погибшего должны предоставить справку, подтверждающую факт захоронения военнослужащего, и свидетельство о смерти, выданное другим государством.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников погибшего военнослужащего имеет право на получение единовременной помощи.

Также мы сообщали о том, где можно получить деньги на установку памятника на могиле погибшего воина.

ВСУ финансовая помощь военные военнослужащие погибшие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

07:41 В Ивано-Франковске раздались взрывы

07:32 Утренняя атака по Харькову — уже известно о трех пострадавших

07:27 В Бурштыне раздались взрывы

07:23 В ОТГ "Луганск" отчитались о ситуации в Торецке

07:21 Пособие на погребение погибшего воина — какие нужны документы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:01 ПриватБанк предупредил, кому необходимо перевыпустить карту

06:56 Инспектор по военному учету — что это за новый стандарт профессии

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:30 Цены на ячмень на Рождество — сколько стоит тонна зерна в декабре

06:30 Неполные данные в "Резерв+" — какие могут быть проблемы

Срочная новость

07:41 В Ивано-Франковске раздались взрывы

07:32 Утренняя атака по Харькову — уже известно о трех пострадавших

07:27 В Бурштыне раздались взрывы

07:23 В ОТГ "Луганск" отчитались о ситуации в Торецке

07:21 Пособие на погребение погибшего воина — какие нужны документы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:01 ПриватБанк предупредил, кому необходимо перевыпустить карту

06:56 Инспектор по военному учету — что это за новый стандарт профессии

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:30 Цены на ячмень на Рождество — сколько стоит тонна зерна в декабре

06:30 Неполные данные в "Резерв+" — какие могут быть проблемы

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине