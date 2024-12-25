Захоронение погибшего военнослужащего – финансовая помощь на похороны военного

Похороны военного. Фото: "Точка доступу"

Для того чтобы получить деньги на погребение погибшего военнослужащего ВСУ, его семья должна предоставить соответствующие документы. Документ, необходимый для оформления выплаты, выдается в организации, зарегистрировавшей смерть военного.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Средства на погребение погибшего героя

Семья погибшего военнослужащего имеет право на получение единовременного пособия на погребение воина.

Размер этого пособия определяется, опираясь на показатель прожиточного минимума на дату гибели военнослужащего.

Какие документы необходимо предоставить для получения средств

Пособие на погребение выплачивается одному из родственников погибших военнослужащих.

Если смерть военного зарегистрировали Отдел регистрации или консульское учреждение, или дипломатическое представительство Украины — нужно предоставить выписку из Реестра о смерти.

Если же смерть воина была зарегистрирована исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета, нужно взять в этом органе справку для получения пособия на погребение.

И если смерть военного зарегистрировали за границей, но не дипломатическое учреждение — родственники погибшего должны предоставить справку, подтверждающую факт захоронения военнослужащего, и свидетельство о смерти, выданное другим государством.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников погибшего военнослужащего имеет право на получение единовременной помощи.

Также мы сообщали о том, где можно получить деньги на установку памятника на могиле погибшего воина.