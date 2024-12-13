Загибель військового за лінією фронту - що робити

Похорон загиблого військовослужбовця. Фото: пресслужба ЛМР

Якщо тіло загиблого військовослужбовця залишилося на окупованій території, родина загиблого має звернутися до відповідної місцевої військово-цивільної адміністрації. Після деокупації цієї території буде створена спеціальна група для пошуку, ексгумації тіл та передачі їх родинам.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

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У деяких випадках стається так, що тіло загиблого військовослужбовця залишається на території, окупованій російськими військами.

У такому випадку родина загиблого має звернутися до відповідної районної чи обласної військово-цивільної адміністрації.

"Зв’яжіться з місцевою адміністрацією, а також з Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надайте детальну інформацію про військовослужбовця та обставини його/її загибелі та залиште свої контактні дані", — йдеться у матеріалі.

Спецгрупа після деокупації

Після звільнення цієї території місцева адміністрація має створити відповідну спецгрупу.

Ця група займається пошуком та ексгумацією тіл загиблих українських військових.

Після цього тіла, речі та документи (якщо вони збереглися) передаються родині загиблих.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де оформити свідоцтво про смерть загиблого воїна.

Також ми повідомляли про те, хто саме має повідомити родині про загибель військовослужбовця.