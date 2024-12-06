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Загибель військового на війні — хто має повідомити родичів

6 грудня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Якщо загинув військовий на війні — дії ТЦК та хто повідомляє родичам
Похорон загиблого військовослужбовця. Фото: Вікіпедія
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Інформацію про загиблого військовослужбовця має право повідомити родині цього військового тільки одна людина — представник територіального центру комплектування. Усі інші громадяни, які дізналися про це, повинні зв’язатися із відповідним ТЦК і передати туди інформацію про загиблого.

Про це йдеться на порталі vkp.ua.

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Хто повідомляє родичам про загибель військового

У випадку, коли військовослужбовець гине на війні, його родичам мають повідомити про цю трагічну подію лише конкретно визначені структури.

Йдеться про територіальний центр комплектування, в якому до мобілізації чи підписання контракту із ЗСУ перебував військовий.

Представник цього ТЦК має особисто з’явитися за місцем проживання родичів та офіційно повідомити їх про загибель військовослужбовця.

Чим має займатися представник ТЦК

Цей же представник має зайнятися процесом узгодження із родиною загиблого та місцевою владою основними моментами поховання.

Йдеться, зокрема, про місце і час поховання, а також про те, це буде класичне поховання тіла загиблого у труні чи кремація.

Що робити усім іншим, хто знає про смерть військового

Будь-який інший громадянин не має права повідомляти родичам військового про його загибель.

Якщо громадянин отримав таку інформацію. він має дізнатися, з якого ТЦК військовослужбовець був призваний до ЗСУ, і зв’язатися з цим центром, аби дізнатися, чи мають вони таку інформацію.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, які документи мають надати родичі загиблого, аби отримати усі компенсаційні кошти, які їм повинні виплатити.

Також ми повідомляли, чи можуть родичі загиблого військового, які самі проходять службу в ЗСУ, звільнитися.

ЗСУ військові ТЦК та СП військовослужбовці загиблі

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