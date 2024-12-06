Гибель военного на войне — кто должен сообщить родственникам
Информацию о погибшем военнослужащем имеет право сообщить семье этого военного только один человек — представитель территориального центра комплектования. Все остальные граждане, узнавшие об этом, должны связаться с соответствующим ТЦК и передать туда информацию о погибшем.
Об этом идет речь на портале vkp.ua.
Кто сообщает родственникам о гибели военного
В случае, когда военнослужащий погибает на войне, его родственники должны сообщить об этом трагическом событии только конкретно определенным структурам.
Речь идет о территориальном центре комплектования, где до мобилизации или подписания контракта с ВСУ числился военный.
Представитель этого ТЦК должен лично явиться по месту жительства родственников и официально уведомить их о гибели военнослужащего.
Чем должен заниматься представитель ТЦК
Этот же представитель должен заняться процессом согласования с семьей погибшего и местными властями основными моментами захоронения.
Речь идет, в частности, о месте и времени захоронения, а также о том, это будет классическое захоронение тела погибшего в гробу или кремация.
Что делать всем остальным, кто знает о смерти военного
Любой другой гражданин не имеет права сообщать родственникам военного о его гибели.
Если гражданин получил такую информацию, он должен узнать, из какого ТЦК военнослужащий был призван в ВСУ, и связаться с этим центром, чтобы узнать, есть ли у них такая информация.
Напомним, мы писали ранее о том, какие документы должны предоставить родственники погибшего, чтобы получить все компенсационные средства, которые им должны выплатить.
Также мы сообщали, могут ли родственники погибшего военного, которые сами проходят службу в ВСУ, уволиться.
Читайте Новини.LIVE!