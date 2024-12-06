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Гибель военного на войне — кто должен сообщить родственникам

6 декабря 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Если погиб военный на войне — действия ТЦК и кто сообщает родственникам
Похороны погибшего военнослужащего. Фото: Википедия
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Информацию о погибшем военнослужащем имеет право сообщить семье этого военного только один человек — представитель территориального центра комплектования. Все остальные граждане, узнавшие об этом, должны связаться с соответствующим ТЦК и передать туда информацию о погибшем.

Об этом идет речь на портале vkp.ua.

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Кто сообщает родственникам о гибели военного

В случае, когда военнослужащий погибает на войне, его родственники должны сообщить об этом трагическом событии только конкретно определенным структурам.

Речь идет о территориальном центре комплектования, где до мобилизации или подписания контракта с ВСУ числился военный.

Представитель этого ТЦК должен лично явиться по месту жительства родственников и официально уведомить их о гибели военнослужащего.

Чем должен заниматься представитель ТЦК

Этот же представитель должен заняться процессом согласования с семьей погибшего и местными властями основными моментами захоронения.

Речь идет, в частности, о месте и времени захоронения, а также о том, это будет классическое захоронение тела погибшего в гробу или кремация.

Что делать всем остальным, кто знает о смерти военного

Любой другой гражданин не имеет права сообщать родственникам военного о его гибели.

Если гражданин получил такую информацию, он должен узнать, из какого ТЦК военнослужащий был призван в ВСУ, и связаться с этим центром, чтобы узнать, есть ли у них такая информация.

Напомним, мы писали ранее о том, какие документы должны предоставить родственники погибшего, чтобы получить все компенсационные средства, которые им должны выплатить.

Также мы сообщали, могут ли родственники погибшего военного, которые сами проходят службу в ВСУ, уволиться.

ВСУ военные ТЦК и СП военнослужащие погибшие

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