Гибель военного по линии фронта – что делать

Тело погибшего воина осталось на чужой территории — что делать
Если тело погибшего военнослужащего осталось на оккупированной территории, семья погибшего должна обратиться в соответствующую местную военно-гражданскую администрацию. После деоккупации этой территории будет создана специальная группа по поиску, эксгумации тел и передаче их семьям.
Об этом идет речь в материале на сайте vkp.ua.
К кому обращаться, если тело погибшего – на оккупированной территории
В некоторых случаях происходит так, что тело погибшего военнослужащего остается на территории, оккупированной российскими войсками.
В таком случае семья погибшего должна обратиться в соответствующую районную или областную военно-гражданскую администрацию.
"Свяжитесь с местной администрацией, а также с Уполномоченным по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, предоставийте подробную информацию о военнослужащем и обстоятельствах его/ее гибели и оставьте свои контактные данные", — говорится в материале.
Спецгруппа после деоккупации
После освобождения этой территории местная администрация должна создать соответствующую спецгруппу.
Эта группа занимается поиском и эксгумацией тел погибших украинских военных.
После этого тела, вещи и документы (если они сохранились) передаются семье погибших.
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