Гибель военного по линии фронта – что делать

Похороны погибшего военнослужащего. Фото: пресс-служба ЛГС

Если тело погибшего военнослужащего осталось на оккупированной территории, семья погибшего должна обратиться в соответствующую местную военно-гражданскую администрацию. После деоккупации этой территории будет создана специальная группа по поиску, эксгумации тел и передаче их семьям.

Об этом идет речь в материале на сайте vkp.ua.

Читайте также:

К кому обращаться, если тело погибшего – на оккупированной территории

В некоторых случаях происходит так, что тело погибшего военнослужащего остается на территории, оккупированной российскими войсками.

В таком случае семья погибшего должна обратиться в соответствующую районную или областную военно-гражданскую администрацию.

"Свяжитесь с местной администрацией, а также с Уполномоченным по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, предоставийте подробную информацию о военнослужащем и обстоятельствах его/ее гибели и оставьте свои контактные данные", — говорится в материале.

Спецгруппа после деоккупации

После освобождения этой территории местная администрация должна создать соответствующую спецгруппу.

Эта группа занимается поиском и эксгумацией тел погибших украинских военных.

После этого тела, вещи и документы (если они сохранились) передаются семье погибших.

Напомним, мы ранее писали о том, где оформить свидетельство смерти погибшего воина.

Также мы сообщали о том , кто именно должен сообщить семье о гибели военнослужащего.