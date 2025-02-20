Денежное обеспечение погибшего военного — имеет ли право семья получить деньги

Прощание с погибшим воином. Фото: "Городок.City"

Семья погибшего военнослужащего ВСУ имеет право на получение тех средств, право на которые приобрел сам воин, но не успел их получить. Это как компенсация за неиспользованные отпуска, так и помощь на оздоровление или для решения материальных проблем.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Компенсация для родственников погибшего

Близкие родственники погибшего военнослужащего имеют право на получение той части денежного обеспечения, которое военный не успел получить до своей гибели.

В случае, если он не имел близких родственников, это право получают законные наследники.

Какие недополученные воином деньги выплачивают родным

К этим выплатам, в частности, засчитывается денежная помощь для оздоровления и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — конечно же, в том случае, когда военный до своей гибели приобрел право на ее получение, но так и не успел получить.

Кроме того, семья военнослужащего, погибшего на войне, имеет право на получение компенсации за неиспользованный воином основной и дополнительный ежегодные отпуска.

Напомним, мы ранее писали о том, какие именно выплаты получают близкие родственники военнослужащего, который погиб в бою.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для получения помощи на погребение погибшего воина.