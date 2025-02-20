Денежное обеспечение погибшего военного — имеет ли право семья получить деньги

Не полученные воином деньги — имеет ли на них право семья
Семья погибшего военнослужащего ВСУ имеет право на получение тех средств, право на которые приобрел сам воин, но не успел их получить. Это как компенсация за неиспользованные отпуска, так и помощь на оздоровление или для решения материальных проблем.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Компенсация для родственников погибшего
Близкие родственники погибшего военнослужащего имеют право на получение той части денежного обеспечения, которое военный не успел получить до своей гибели.
В случае, если он не имел близких родственников, это право получают законные наследники.
Какие недополученные воином деньги выплачивают родным
К этим выплатам, в частности, засчитывается денежная помощь для оздоровления и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — конечно же, в том случае, когда военный до своей гибели приобрел право на ее получение, но так и не успел получить.
Кроме того, семья военнослужащего, погибшего на войне, имеет право на получение компенсации за неиспользованный воином основной и дополнительный ежегодные отпуска.
Напомним, мы ранее писали о том, какие именно выплаты получают близкие родственники военнослужащего, который погиб в бою.
Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для получения помощи на погребение погибшего воина.
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