Відсутність військово-облікового документу — розмір штрафу

Громадянин із військово-обліковим документом. Фото: "Главком"

Мати військово-обліковий документ — це обов’язок кожного громадянина України на військовому обліку. За відсутність актуального ВОД на громадянина накладається штраф.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні в обов’язковому порядку мати військово-облікові документи.

В особливий період кожен громадянин повинен мати військово-обліковий документ при собі, для пред’явлення групі оповіщення від територіального центру комплектування.

Покарання за відсутність військово-облікового документа

Відсутність актуального військово-облікового документа вважається адміністративним правопорушенням.

Відповідно, це карається адміністративним штрафом.

"За санкцією статті 210-1 КУпАП — від 17000 до 25000 грн", — пояснив розмір штрафу за відсутність військово-облікового документа адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, описану військовозобов’язаним громадянином.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, на кого чекають найбільші штрафи від ТЦК.

Додамо, ми писали про те, які документи треба взяти в ТЦК, аби оплатити штрафи за порушення військового обліку.