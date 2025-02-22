Отсутствие военно-учетного документа — размер штрафа

Гражданин с военно-учетным документом. Фото: "Главком"

Иметь военно-учетный документ — это обязанность каждого гражданина Украины на воинском учете. За отсутствие актуального ВУД на гражданина накладывается штраф.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Военно-учетный документ гражданина Украины

Все граждане, состоящие на воинском учете, должны в обязательном порядке иметь военно-учетные документы.

В особый период каждый гражданин должен иметь военно-учетный документ при себе для предъявления группе оповещения от территориального центра комплектования.

Наказание за отсутствие военно-учетного документа

Отсутствие актуального военно-учетного документа считается административным правонарушением.

Соответственно, это наказывается административным штрафом.

"По санкции статьи 210-1 КУоАП — от 17000 до 25000 грн", — пояснил размер штрафа за отсутствие военно-учетного документа адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, описанную военнообязанным гражданином.

Напомним, мы ранее сообщали о том, кого ждут самые большие штрафы от ТЦК.

Добавим, мы писали о том, какие документы надо взять в ТЦК, чтобы оплатить штрафы за нарушение воинского учета.