Отсутствие военно-учетного документа — размер штрафа

Отсутствие актуального ВУД — каким будет штраф
Иметь военно-учетный документ — это обязанность каждого гражданина Украины на воинском учете. За отсутствие актуального ВУД на гражданина накладывается штраф.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Военно-учетный документ гражданина Украины
Все граждане, состоящие на воинском учете, должны в обязательном порядке иметь военно-учетные документы.
В особый период каждый гражданин должен иметь военно-учетный документ при себе для предъявления группе оповещения от территориального центра комплектования.
Наказание за отсутствие военно-учетного документа
Отсутствие актуального военно-учетного документа считается административным правонарушением.
Соответственно, это наказывается административным штрафом.
"По санкции статьи 210-1 КУоАП — от 17000 до 25000 грн", — пояснил размер штрафа за отсутствие военно-учетного документа адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, описанную военнообязанным гражданином.
Напомним, мы ранее сообщали о том, кого ждут самые большие штрафы от ТЦК.
Добавим, мы писали о том, какие документы надо взять в ТЦК, чтобы оплатить штрафы за нарушение воинского учета.
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