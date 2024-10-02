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Відповідальність за неявку до ТЦК — які штрафи виписуватимуть у жовтні

2 жовтня 2024 17:14
Артем Кругленко - Редактор
Мобілізація в Україні — як у жовтні штрафуватимуть за неявку до ТЦК
Представник ТЦК перевіряє військові дані чоловіка. Фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

Військовозобов'язані несуть відповідальність за неявку до територіальних центрів комплектування. Призовники можуть отримати відповідні штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації.

Про це повідомляє видання Факти ICTV у вівторок, 1 жовтня.

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Військовозобов'язані, які отримали повістку повинні з'явитися, у зазначені у ній, строк та місце для взяття на військовий облік чи уточнення своїх персональних даних.

Якщо ж особа не з'явилася до ТЦК у відповідні терміни, їй загрожує адміністративна відповідальність у вигляді накладання штрафу.

У травні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, що посилює відповідальність за військові правопорушення. Документ передбачає зменшення раніше запропонованих штрафів і скасування кримінальної відповідальності за відмову від проходження медкомісії під час мобілізації.

Яка сума штрафів передбачена у 2024 році

За порушення правил військового обліку в мирний час:

  • Від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3 400 – 5 100 грн.
  • За повторне порушення протягом року — від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів, тобто 5 100 – 8 500 грн.

За порушення правил військового обліку в особливий період:

  • у воєнний час — накладається штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 грн до 25 500 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:

  • для громадян — накладається штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 8 500 грн;
  • для посадових та юридичних осіб — накладається штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 000 – 25 500 грн. 

За повторне порушення впродовж року накладається штраф:

  • Для громадян: від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8 500 – 11 900 грн.
  • Для посадових осіб і юридичних осіб: від 1500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 25 500 – 34 000 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію під час воєнного стану накладається штраф:

  • Для громадян: від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів, тобто 17 000 – 25 500 грн.
  • Для посадовців та юридичних осіб: від 2000 до 3500 неоподатковуваних мінімумів, тобто 34 000 – 59 500 грн.

Ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається кримінальною відповідальністю та позбавленням волі від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язаного зупиняють ТЦК і під час перевірки військово-облікових даних виявляється, що за останні п'ять років не була пройдена ВЛК, це може стати підставою для штрафу. Однак такі санкції з боку установи підлягають скасуванню.

Ми повідомляли, що під час воєнного стану територіальні центри комплектування можуть ухвалювати рішення про штрафи заочно, без присутності військовозобов’язаного. Але є випадки, коли такі штрафи вважаються незаконними.

штрафи мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані бойова повістка

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