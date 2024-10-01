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Чи можна скасувати штраф за останні 5 років непроходження ВЛК, пояснила адвокат

1 жовтня 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Штраф за непроходження ВЛК від ТЦК — чи можна скасувати
Перевірка зору під час ВЛК. Фото: ЛОТЦК
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Якщо військовозобов'язаного зупиняють представники ТЦК та СП і під час перевірки військово-облікових даних виявляється, що за останні п'ять років або більше не була пройдена ВЛК, це може стати підставою для штрафу за порушення мобілізаційного законодавства. Однак такі санкції з боку установи підлягають скасуванню.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила адвокат Вікторія Доманська.

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Адвокат наголосила, що терміни притягнення до адміністративної відповідальності регулюються статтею 38 КУпАП. Так, стягнення може бути накладене не пізніше ніж через два місяці з моменту вчинення правопорушення, а якщо правопорушення є триваючим — тоді протягом двох місяців від дня його виявлення.

"Якщо ви мали пройти ВЛК ще 5 років тому та більше, не зробили цього й тільки зараз вас хочуть притягнути до відповідальності, такий штраф буде незаконним", — пояснила вона.

Чи можна скасувати штраф за відмову пройти ВЛК

За словами Вікторії Доманської, військовозобов'язані мають право оскаржити штраф від ТЦК та СП, якщо їх примушують пройти ВЛК. Це можливо, оскільки закон чітко регламентує процедуру проходження медкомісії.

Також адвокат додала, що у разі відмови від проходження ВЛК представники ТЦК можуть вимагати сплатити штраф. Проте його можна оскаржити в суді.

На практиці, працівники ТЦК можуть вважати відмову від проходження ВЛК порушенням вимог частини першої статті 22 закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", кваліфікуючи дії за частиною третьою статті 210-1 КУпАП.

Проте проходження ВЛК регулюється чіткими законодавчими нормами. Доманська пояснила, що у разі примусової доставки до ТЦК і примусу пройти ВЛК, необхідно звертатися до суду з позовом.

 

Нагадаємо, що за словами адвоката Юрія Айвазяна, військовозобов’язаний громадянин, який вважає результати військово-лікарської комісії некоректними, може їх оскаржити. Оскарження відбувається на рівні обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також ми писали, що три категорії українських громадян не проходитимуть військово-лікарські комісії (ВЛК) у жовтні 2024 року. Це стосується як тих громадян, які виключені з військового обліку, так і тих, кого забронювали від призову.

штраф мобілізація війна в Україні ТЦК та СП медогляд

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