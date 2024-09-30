Мобілізація у жовтні 2024 - кому не треба проходити ВЛК

Військовозобов’язані громадяни у черзі на проходження ВЛК. Фото: "Зміст"

Три категорії українських громадян не проходитимуть військово-лікарські комісії (ВЛК) у жовтні 2024 року. Це стосується як тих громадян, які виключені з військового обліку, так і тих, кого забронювали від призову.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

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Навіщо проходити ВЛК

Військовозобов’язані громадяни України мають із певною періодичністю проходити військово-лікарські комісії.

Це потрібно для того, аби ТЦК мали актуальну інформацію про стан придатності військовозобов’язаних до військової служби.

Та не усім громадянам України треба проходити ВЛК. Зокрема, звільняються від цього обов’язку особи, які раніше були виключені з військового обліку.

Кого у жовтні не чекають на ВЛК

Крім того, у жовтні військово-лікарську комісію не будуть проходити заброньовані від призову громадяни, які працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для функціонування вітчизняної економіки.

І також не будуть запрошуватися на ВЛК громадяни віком від 18 до 25 років, які не проходили раніше військову службу і не закінчували військову кафедру. Вони проходитимуть ВЛК лише у випадку добровільного бажання вступити на військову службу.

Нагадаємо, ми повідомляли, у яких інстанціях можна оскаржувати рішення ВЛК.

Додамо, ми писали про ті випадки, коли є законними ВЛК під час дії відстрочки.