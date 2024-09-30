Мобилизация в октябре 2024 – кому не нужно проходить ВВК

Военнообязанные граждане в очереди на прохождение ВВК. Фото: "Зміст"

Три категории украинских граждан не будут проходить военно-врачебные комиссии (ВВК) в октябре 2024 года. Это касается как граждан, исключенных из военного учета, так и тех, кого забронировали от призыва.

Об этом говорится в материале "Новини.PRO".

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Зачем проходить ВВК

Военнообязанные граждане Украины должны с определенной периодичностью проходить военно-врачебные комиссии.

Это необходимо для того, чтобы ТЦК располагали актуальной информацией о состоянии годности военнообязанных к военной службе.

Но не всем гражданам Украины нужно проходить ВВК. В частности, освобождаются от этой обязанности лица, ранее исключенные из военного учета.

Кого в октябре не ждут ВВК

Кроме того, в октябре военно-врачебную комиссию не будут проходить забронированные от призыва граждане, работающие на предприятиях, признанных критически важными для функционирования отечественной экономики.

И также не будут приглашаться на ВВК граждане от 18 до 25 лет, которые не проходили ранее военную службу и не заканчивали военную кафедру. Они будут проходить ВВК только в случае добровольного желания вступить в военную службу.

Напомним, мы сообщали,в каких инстанциях можно обжаловать решение ВВК.

Добавим, мы писали о тех случаях, когда законны ВВК во время действия отсрочки.