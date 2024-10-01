Штраф за непрохождение ВЛК от ТЦК - можно ли отменить

Проверка зрения во время ВВК. Фото: ЛОТЦК

Если военнообязанного останавливают представители ТЦК и СП и во время проверки военно-учетных данных оказывается, что за последние пять лет или более не была пройдена ВВК, это может стать основанием для штрафа за нарушение мобилизационного законодательства. Однако такие санкции со стороны учреждения подлежат отмене.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила адвокат Виктория Доманская.

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Будет ли законным штраф, если человек не проходил ВВК последние 5 лет

Адвокат подчеркнула, что сроки привлечения к административной ответственности регулируются статьей 38 КУоАП. Так, взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев с момента совершения правонарушения, а если правонарушение является продолжающимся — тогда в течение двух месяцев со дня его выявления.

"Если вы должны были пройти ВВК еще 5 лет назад и больше, не сделали этого и только сейчас вас хотят привлечь к ответственности, такой штраф будет незаконным", — пояснила она.

Можно ли отменить штраф за отказ пройти ВВК

По словам Виктории Доманской, военнообязанные вправе обжаловать штраф от ТЦК и СП, если их принуждают пройти ВВК. Это возможно, поскольку закон четко регламентирует процедуру прохождения медкомиссии.

Также адвокат добавила, что в случае отказа от прохождения ВВК представители ТЦК могут потребовать уплатить штраф. Однако его можно обжаловать в суде.

На практике работники ТЦК могут считать отказ от прохождения ВЛК нарушением требований части первой статьи 22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", квалифицируя действия по части третьей статьи 210-1 КУоАП.

Однако прохождение ВВК регулируется четкими законодательными нормами. Доманская объяснила, что в случае принудительной доставки в ТЦК и принуждения пройти ВВК необходимо обращаться в суд с иском.

Напомним, что по словам адвоката Юрия Айвазяна, военнообязанный гражданин, который считает результаты военно-врачебной комиссии некорректными, может их обжаловать. Обжалование проходит на уровне областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также мы писали, что три категории украинских граждан не будут проходить военно-врачебные комиссии (ВВК) в октябре 2024 года. Это касается как граждан, исключенных из военного учета, так и тех, кого забронировали от призыва.