Заочні штрафи від ТЦК порушникам військового обліку - що робити у такому випадку

Співробітники ТЦК з документами військовозобов’язаних. Фото: УНІАН

Під час воєнного стану територіальні центри комплектування можуть ухвалювати рішення про штрафи заочно, без присутності військовозобов’язаного. Але є випадки, коли такі штрафи вважаються незаконними.

Про це розповіла адвокатка Тетяна Даниленко.

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Заочні штрафи можливі

В Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої на порушників військового обліку накладаються штрафи від територіальних центрів комплектування.

За словами Тетяни Даниленко, рішення про ці штрафи може бути ухвалене і без присутності самого порушника — тобто винесені заочно.

Коли такі штрафи незаконні

При цьому, підкреслила юристка, у деяких випадках такі заочні штрафи є незаконними.

"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК та СП, Центрального управління або регіональних органів СБУ (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК та СП підтвердних документів про отримання особою такого виклику (частина 5 статті 258 КУпАП)", — пояснила Даниленко.

Нагадаємо, ми раніше розповідали, як перевірити наявність штрафів від ТЦК.

Також юристи пояснювали, що буде, якщо вчасно не сплатити штраф від ТЦК.