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ТЦК незаконно виписують заочні штрафи за порушення обліку

27 вересня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Заочні штрафи від ТЦК порушникам військового обліку - що робити у такому випадку
Співробітники ТЦК з документами військовозобов’язаних. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час воєнного стану територіальні центри комплектування можуть ухвалювати рішення про штрафи заочно, без присутності військовозобов’язаного. Але є випадки, коли такі штрафи вважаються незаконними.

Про це розповіла адвокатка Тетяна Даниленко.

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В Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої на порушників військового обліку накладаються штрафи від територіальних центрів комплектування.

За словами Тетяни Даниленко, рішення про ці штрафи може бути ухвалене і без присутності самого порушника — тобто винесені заочно.

Коли такі штрафи незаконні

При цьому, підкреслила юристка, у деяких випадках такі заочні штрафи є незаконними.

"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК та СП, Центрального управління або регіональних органів СБУ (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК та СП підтвердних документів про отримання особою такого виклику (частина 5 статті 258 КУпАП)", — пояснила Даниленко.

Нагадаємо, ми раніше розповідали, як перевірити наявність штрафів від ТЦК.

Також юристи пояснювали, що буде, якщо вчасно не сплатити штраф від ТЦК.

штраф військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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