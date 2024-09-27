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ТЦК незаконно выписывают заочные штрафы за нарушение учета

27 сентября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Заочные штрафы от ТЦК нарушителям военного учета – что делать в таком случае
Сотрудники ТЦК с документами военнообязанных. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Во время военного положения территориальные центры комплектования могут принимать решение о штрафах заочно без присутствия военнообязанного. Но есть случаи, когда такие штрафы считаются незаконными.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Даниленко.

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В Украине идет общая мобилизация, в рамках которой на нарушителей военного учета налагаются штрафы от территориальных центров комплектования.

По словам Татьяны Даниленко, решение об этих штрафах может быть принято и без присутствия самого нарушителя — то есть вынесено заочно.

Когда такие штрафы незаконны

При этом, подчеркнула юрист, в некоторых случаях такие заочные штрафы незаконны.

"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК и СП, Центрального управления или региональных органов СБУ (в части правонарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, которые находятся в запасе СБУ), если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия будучи должным образом уведомлено о дате, времени и месте вызова, и при наличии в ТЦК и СП подтверждающих документов о получении лицом такого вызова (часть 5 статьи 258 КУоАП)", — объяснила Даниленко.

Напомним, мы раньше рассказывали, как проверить наличие штрафов от ТЦК.

Также юристы объясняли, что будет, если вовремя не уплатить штраф ТЦК.

штраф военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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