Мобилизация в Украине — как в октябре будут штрафовать за неявку в ТЦК

Представитель ТЦК проверяет военные данные мужчины. Фото: УНИАН

Военнообязанные несут ответственность за неявку в территориальные центры комплектования. Призывники могут получить штрафы за нарушение правил военного учета и мобилизации.

Об этом сообщает издание Факты ICTV во вторник, 1 октября.

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Какая ответственность за неявку в ТЦК за повесткой

Военнообязанные, которые получили повестку должны явиться, в указанные в ней, срок и место для постановки на воинский учет или уточнения своих персональных данных.

Если же лицо не явилось в ТЦК в соответствующие сроки, ему грозит административная ответственность в виде наложения штрафа.

В мае 2024 года Верховная Рада приняла закон, усиливающий ответственность за военные правонарушения. Документ предусматривает уменьшение ранее предложенных штрафов и отмену уголовной ответственности за отказ от прохождения медкомиссии во время мобилизации.

Какая сумма штрафов предусмотрена в 2024 году

За нарушение правил военного учета в мирное время:

От 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 3 400 — 5 100 грн.

За повторное нарушение в течение года — от 300 до 500 тысяч рублей, то есть 5 100–8 500 грн.

За нарушение правил военного учета в особый период:

в военное время — налагается штраф от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 грн до 25 500 грн.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан — налагается штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 8 500 грн;

для должностных и юридических лиц — налагается штраф от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 17 000 - 25 500 грн.

За повторное нарушение в течение года налагается штраф:

Для граждан: от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8 500 — 11 900 грн.

Для должностных лиц и юридических лиц: от 1500 до 2000 не облагаемых налогом минимумов, то есть 25 500 — 34 000 грн.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации во время военного положения налагается штраф:

Для граждан: от 1000 до 1500 тысяч рублей, то есть 17 000 — 25 500 грн.

Для должностных лиц и юридических лиц: от 2000 до 3500 не облагаемых налогом минимумов, то есть 34 000 — 59 500 грн.

Уклонение от призыва на службу в период военного времени карается уголовной ответственностью и лишением свободы от трех до пяти лет.

Напомним, если военнообязанного останавливают ТЦК и во время проверки военно-учетных данных оказывается, что за последние пять лет не была пройдена ВЛК, это может стать основанием для штрафа. Однако такие санкции со стороны учреждения подлежат отмене.

Мы сообщали, что во время военного положения территориальные центры комплектования могут принимать решение о штрафах заочно без присутствия военнообязанного. Но есть случаи, когда такие штрафы считаются незаконными.