Какой штраф грозит украинцам за игнорирование повесток по почте

Письмо в почтовом ящике. Иллюстративное фото: Despositphotos

Военнообязанные в Украине начали получать повестки по-новому. Теперь уведомления будут рассылаться Укрпочтой, после получения необходимо будет посетить территориальные центры комплектования. За игнорирование предусмотрены штрафы.

Об этом рассказал юрист Юрий Танасийчук в комментарии Суспільному.

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Какие штрафы предусмотрены за игнорирование повесток по почте

Юрист объяснил, что тем гражданам, которые обновили свои военно-учетные данные, повестки по почте будут отправлять на указанный адрес проживания. Те граждане, которые не обновили данные, получат их на зарегистрированное место жительства.

Танасийчук подчеркнул, что рассылка повесток по почте вполне законна и за отказ или игнорирование уведомлений есть наказание.

"Сохраняйте спокойствие. Помните, что вы являетесь гражданином Украины — находящейся в войне страны. Выполните обязанность, определенную законом, но также старайтесь, если это возможно, взаимодействовать с ТЦК таким образом, чтобы пресечь любые противоправные действия в отношении вас", — подчеркнул юрист.

Он также добавил, если украинцы будут игнорировать пришедшие по почте повестки, за это предусматривается такая же ответственность, как за вручение любых других повесток. В частности:

штраф за не обновление данных — от 3 440 до 5 100 гривен;

штраф за повторное нарушение — от 17 000 до 25 500 гривен, а по особой процедуре может достигать и более 50 000 гривен.

"Административная ответственность определена законом в виде штрафа. Она одинакова для нереагирования на информацию в повестке (перечень документов, время и место) и невыполнения определенных обязанностей, которые определены законом", — подчеркнул Юрий Танасийчук

Напомним, Кабмин выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать и рассылку 900 тысяч повесток по почте для военнообязанных и резервистов до конца 2024 года.

Ранее мы писали, что первые, кто может получить повестку по почте, — лица, обновившие данные через приложение ''Резерв+''. Следующими граждане, не имеющие права на отсрочку и лица, еще не оформившие отсрочку и пригодные к военной службе.