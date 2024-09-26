Який штраф загрожує українцям за ігнорування повісток поштою

Лист у поштовій скриньці. Ілюстративне фото: Despositphotos

Військовозобов'язані в Україні почали отримувати повістки по-новому. Відтепер сповіщення розсилатимуть Укрпоштою, після отримання необхідно буде відвідати територіальні центри комплектування. За ігнорування передбачені штрафи.

Про це розповів юрист Юрій Танасійчук у коментарі Суспільному.

Читайте також:

Які штрафи передбачені за ігнорування повісток поштою

Юрист пояснив, що тим громадянам, які оновили свої військово-облікові дані, повістки поштою будуть надсилати на вказану адресу проживання. Ті громадяни, які дані не оновили, отримають їх на зареєстроване місце проживання.

Танасійчук наголосив, що розсилка повісток поштою є цілком законною і за відмову чи ігнорування оповіщень є покарання.

"Зберігайте спокій. Пам’ятайте, що ви є громадянином України — країни, яка перебуває у війні. Виконайте обовʼязок, який визначений законом, але також намагайтеся, якщо це можливо, взаємодіяти з ТЦК таким чином, щоб присікти будь-які протиправні дії щодо вас", — наголосив юрист.

Він також додав, якщо українці будуть ігнорувати повістки, які прийшли поштою, за це передбачається така ж відповідальність, як за вручення будь-яких інших повісток. Зокрема:

штраф за не оновлення даних — від 3 440 до 5 100 гривень;

штраф за повторне порушення — від 17 000 до 25 500 гривень, а за особливою процедурою може сягати і понад 50 000 гривень.

"Адміністративна відповідальність визначена законом у вигляді штрафу. Вона однакова для нереагування на інформацію у повістці (перелік документів, час та місце) та невиконання певних обовʼязків, які визначені законом", — підкреслив Юрій Танасійчук.

Нагадаємо, Кабмін виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк і розсилку 900 тисяч повісток поштою для військовозобов'язаних та резервістів до кінця 2024 року.

Раніше ми писали, що перші, хто може отримати повістку поштою, — особи, які оновили дані через застосунок ''Резерв+''. Наступними громадяни, які не мають права на відстрочку та особи, які ще не оформили відстрочку та є придатними до військової служби.