Штрафи за відмову від ВЛК до 18 років — що треба знати

Призовник на ВЛК. Фото: УНІАН

Громадяни 16-17-річного віку мають пройти свою першу військово-лікарську комісію в житті, аби стати на військовий облік. У випадку відмови від ВЛК на призовника чекає штраф від ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Юрій Айвазян.

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Військовий облік в Україні розпочинається з досягнення громадянином року, у якому йому виповнюється 17 років.

Для того, аби стати на військовий облік і отримати статус "призовник", громадянин має пройти військово-лікарську комісію.

Таким чином, частина громадян проходитиме свою першу ВЛК у віці 16 років.

Наслідки відмови від ВЛК у 16 років

До юристів звернувся 16-річний громадянин, який поцікавився, що на нього може очікувати у випадку відмови від проходження військово-лікарської комісії.

"Відмова від проходження ВЛК може призвести до притягнення Вас до адміністративної відповідальності, що загрожує штрафом у розмірі від 17 до 20 тисяч грн", — відповів цьому громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про максимальні штрафи за порушення правил військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про усі три категорії громадян, які підпадають під штрафи від ТЦК.