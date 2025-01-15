Штрафы за отказ от ВВК до 18 лет - что надо знать

Призывник на ВВК. Фото: УНІАН

Граждане 16-17-летнего возраста должны пройти свою первую военно-врачебную комиссию в жизни, чтобы стать на воинский учет. В случае отказа от ВВК призывника ждет штраф от ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" сообщил адвокат Юрий Айвазян.

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Когда в Украине начинается воинский учет

Военный учет в Украине начинается с достижения гражданином года, в котором ему исполняется 17 лет.

Для того, чтобы стать на воинский учет и получить статус "призывник", гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию.

Таким образом, часть граждан будет проходить свою первую ВВК в возрасте 16 лет.

Последствия отказа от ВВК в 16 лет

К юристам обратился 16-летний гражданин, который поинтересовался, что его может ожидать в случае отказа от прохождения военно-врачебной комиссии.

"Отказ от прохождения ВВК может привести к привлечению Вас к административной ответственности, что грозит штрафом в размере от 17 до 20 тысяч грн", — ответил этому гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о максимальных штрафах за нарушение правил воинского учета.

Далее, мы сообщали о всех трех категориях граждан, которые подпадают под штрафы от ТЦК.