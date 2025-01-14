Кого можуть оштрафувати в ТЦК — список осіб

Українські призовники. Фото: Міноборони

Три категорії громадян можуть бути оштрафовані за порушення правил військового обліку. Цими категоріями є призовники, військовозобов’язані громадяни та резервісти.

Про це йдеться у матеріалі на сайті KadrEx.

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Штрафи за порушення військового обліку

В Україні триває воєнний стан, після оголошення якого було оголошено загальну мобілізацію військовозобов’язаного населення.

За порушення правил як мобілізації, так і військового обліку загалом передбачаються штрафи, розміром від 17 до 60 тисяч гривень.

Кого можуть штрафувати

Штрафами за порушення правил військового обліку можуть бути покарані три категорії громадян України, які мають відношення до процесу обліку.

Це:

призовники;

військовозобов’язані;

резервісти.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який штраф виписується після неявки за повісткою на ВЛК.

Додамо, юристи повідомляли, як зменшити або скасувати штраф від ТЦК.