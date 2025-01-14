Кого могут оштрафовать в ТЦК - список лиц

Украинские призывники призывники. Фото: Минобороны

Три категории граждан могут быть оштрафованы за нарушение правил воинского учета. Этими категориями являются призывники, военнообязанные граждане и резервисты.

Об этом говорится в материале на сайте KadrEx.

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Штрафы за нарушение воинского учета

В Украине продолжается военное положение, после объявления которого была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанного населения.

За нарушение правил как мобилизации, так и воинского учета в целом предусматриваются штрафы, размером от 17 до 60 тысяч гривен.

Кого могут штрафовать

Штрафами за нарушение правил воинского учета могут быть наказаны три категории граждан Украины, которые имеют отношение к процессу учета.

Это:

призывники;

военнообязанные;

резервисты.

Напомним, мы ранее писали о том, какой штраф выписывается после неявки по повестке на ВВК.

Добавим, юристы сообщали, как уменьшить или отменить штраф от ТЦК.