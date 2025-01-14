Максимальні штрафи за порушення військового обліку - правила та причини

Штрафи за порушення обліку — для кого вони є найбільшими
Найбільшими є штрафи за порушення правил військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації для посадових осіб. Штрафи для цієї категорії під час війни можуть сягати 60 тисяч гривень.
Про це йдеться у матеріалі на сайті KadrEx.
Покарання за порушення військового обліку
В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Цей процес стосується усіх громадян, які перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування.
За порушення правил військового обліку чинне законодавство передбачає покарання - зокрема, у вигляді штрафів.
Найбільші штрафи від ТЦК
Найбільші штрафи передбачаються за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Якщо ці порушення здійснюють не прості громадяни, а посадові особи, штрафи в особливий період (під час війни) зростають до максимальних — і становлять від 34 000 до 59 500 гривень.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що ухилянтам можуть зробити знижку на штрафи від ТЦК.
Також ми повідомляли про те, що 17-річним юнакам можуть загрожувати шалені штрафи від ТЦК.
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