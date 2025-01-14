Максимальные штрафы за нарушение воинского учета - правила и причины

Штрафы за нарушение учета — для кого они являются наибольшими
Самыми большими являются штрафы за нарушение правил военного учета, мобилизационной подготовки и мобилизации для должностных лиц. Штрафы для этой категории во время войны могут достигать 60 тысяч гривен.
Об этом говорится в материале на сайте KadrEx.
Наказание за нарушение воинского учета
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Этот процесс касается всех граждан, состоящих на воинском учете в территориальных центрах комплектования.
За нарушение правил воинского учета действующее законодательство предусматривает наказание — в частности, в виде штрафов.
Самые большие штрафы от ТЦК
Самые большие штрафы предусматриваются за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Самые большие штрафы предусматриваются за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Если эти нарушения совершают не простые граждане, а должностные лица, штрафы в особый период (во время войны) возрастают до максимальных — и составляют от 34 000 до 59 500 гривен.
Напомним, мы ранее писали о том, что уклонистам могут сделать скидку на штрафы от ТЦК.
Также мы сообщали о том, что 17-летним юношам могут грозить бешеные штрафы от ТЦК.
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