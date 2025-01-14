Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Штрафы за нарушение учета — для кого они являются наибольшими arrow

Штрафы за нарушение учета — для кого они являются наибольшими

14 января 2025 05:36
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Максимальные штрафы за нарушение воинского учета - правила и причины
Оформление штрафа за нарушение воинского учета. Фото: Николаевский ОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Самыми большими являются штрафы за нарушение правил военного учета, мобилизационной подготовки и мобилизации для должностных лиц. Штрафы для этой категории во время войны могут достигать 60 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале на сайте KadrEx.

Читайте также:

Наказание за нарушение воинского учета

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Этот процесс касается всех граждан, состоящих на воинском учете в территориальных центрах комплектования.

За нарушение правил воинского учета действующее законодательство предусматривает наказание — в частности, в виде штрафов.

Самые большие штрафы от ТЦК

Самые большие штрафы предусматриваются за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Самые большие штрафы предусматриваются за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Если эти нарушения совершают не простые граждане, а должностные лица, штрафы в особый период (во время войны) возрастают до максимальных — и составляют от 34 000 до 59 500 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, что уклонистам могут сделать скидку на штрафы от ТЦК.

Также мы сообщали о том, что 17-летним юношам могут грозить бешеные штрафы от ТЦК.

штрафы военный учет мобилизация ТЦК и СП должность

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:02 Разгадка Стоунхенджа — ИИ показал, как происходило возведение

06:01 Ощадбанк отказывался закрыть карту Нацкешбека — причина

05:45 Люди с инвалидностью III группы — как помогает государство в 2025

05:36 Штрафы за нарушение учета — для кого они являются наибольшими

04:44 Беспилотники атаковали Тульскую область в РФ — видео взрывов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

03:49 В МИД признали проблемы с СВЧ, но уверены, что выводы сделаны

03:26 "Азов" приглашает разнорабочих — новая вакансия в полку

02:46 Чего Украина ждет от прихода Трампа — в МИД ответили

02:30 Повестку вручили не по месту регистрации — что делать украинцам

06:02 Разгадка Стоунхенджа — ИИ показал, как происходило возведение

06:01 Ощадбанк отказывался закрыть карту Нацкешбека — причина

05:45 Люди с инвалидностью III группы — как помогает государство в 2025

05:36 Штрафы за нарушение учета — для кого они являются наибольшими

04:44 Беспилотники атаковали Тульскую область в РФ — видео взрывов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

03:49 В МИД признали проблемы с СВЧ, но уверены, что выводы сделаны

03:26 "Азов" приглашает разнорабочих — новая вакансия в полку

02:46 Чего Украина ждет от прихода Трампа — в МИД ответили

02:30 Повестку вручили не по месту регистрации — что делать украинцам

02:09 В США обнародовали закон, который "сделает Гренландию великой"

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

Text

04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Text

17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея