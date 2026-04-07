Відмова командира у складанні особистого розпорядження є незаконною

Відмова командира у складанні особистого розпорядження є незаконною

Дата публікації: 7 квітня 2026 05:55
Відмова командира у складанні особистого розпорядження є незаконною
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Командування Сил спецоперації ЗСУ

Особисте розпорядження є законним правом військовослужбовця. Натомість засвідчення і зберігання цього документу є прямим обов’язком його командира. Командир військової частини не має права відмовляти військовослужбовцю у жодному з кроків у питанні особистого розпорядження.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міноборони.

Особисте розпорядження військовослужбовця

Військовослужбовець має право самостійно визначити коло осіб, які отримають державну допомогу у випадку його полону чи загибелі. Для цього в українському військовому законодавстві був запроваджений спеціальний документ, особисте розпорядження.

У особистому розпорядженні військовослужбовець вказує не тільки список близьких йому людей, а і долю кожного у одноразовій грошовій допомозі. Цей документ завіряється командиром чи нотаріусом і зберігається у військовій частині, до якої приписаний військовослужбовець.

У Міністерстві оборони підкреслили, що усі кроки командира, які стосуються особистого розпорядження підлеглого, є його обов’язком, а не правом. У військовому відомстві наголосили: "Засвідчуючи документ, командир виконує функцію, уповноважену державою: підтверджує особу військовослужбовця та добровільність його волевиявлення. Це не дискреційне право командира, а його службовий обов’язок".

Читайте також:

Обов’язки командира і права військового

Також у Міноборони пояснили, чи може командир відмовити військовому у складенні особистого розпорядження: "Командир не має правових підстав відмовляти у засвідченні, зволікати з ним або втручатися у зміст документа. Відмова є порушенням службового обов’язку".

Міністерство оборони наголосило, що саме для того, аби уникнути свавілля з боку командира, військовослужбовцю у цьому питанні надані додаткові права. "Якщо засвідчення командиром з будь-яких причин ускладнене, військовослужбовець може самостійно звернутися до будь-якого нотаріуса. Згода командира для цього не потрібна".

Таким чином, військовослужбовець може на власний розсуд скласти особисте розпорядження. А командир повинен засвідчити рішення військового, не заважаючи йому і не відмовляючи у цьому праві.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи скасовує нове особисте розпорядження військового попередній документ.

Військовослужбовець має право не просто написати особисте розпорядження, а і в будь-який момент оновити його. Також воїн може повністю замінити цей документ новим. Чинним завжди вважається останнє за датою особисте розпорядження.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, яку саме інформацію потрібно вказати у особистому розпорядженні.

По-перше, це особисті дані самого військового: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце проживання (реєстрації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) громадянина. Крім того, треба вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, РНОКПП визначених військовим отримувачів.

виплати військовослужбовці командир
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
