Нове особисте розпорядження військового скасовує попереднє

Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець має право не просто написати особисте розпорядження, а і в будь-який момент оновити його. Також воїн може повністю замінити цей документ новим. Чинним завжди вважається останнє за датою особисте розпорядження.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Особисте розпорядження в ЗСУ

Після змін у військовому законодавстві українські воїни отримали право самостійно визначали коло близьких їм людей, які отримають виплати у випадку загибелі, полону чи зникнення безвісти військового. Для цього запровадили такий документ, як особисте розпорядження.

Військовослужбовець самостійно складає розпорядження. Формат цього документу є довільним, головне це вказати там відповідні дані: свої та близьких людей, а також частки кожного із них.

Зберігаються ці документи у військових частинах. Завіряти особисті розпорядження також мають право командири частин.

Нове і старе особисті розпорядження

У Міністерстві оборони пояснили, що військовослужбовець має право у будь-який момент змінити свій вибір людей, які отримають виплати. Для цього йому потрібно написати нове особисте розпорядження.

У військовому відомстві зазначили, що механізм набуття чинності новим документом є автоматичним. Жодних додаткових дій робити військовослужбовцю не потрібно.

У Міноборони пояснили: "Військовослужбовець може в будь-який момент скласти нове розпорядження або скасувати наявне. Чинним вважається останнє за датою. Попереднє повертається військовослужбовцю".

По-перше, це особисті дані самого військового. Зокрема, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце проживання (реєстрації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) громадянина. Крім того, потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, РНОКПП визначених отримувачів. Мають бути вказані дані кожного із них.

Першим документом є розпорядження щодо одноразової грошової допомоги на випадок загибелі військовослужбовця. Він стосується винятково цієї виплати. Існує й інший документ. Це розпорядження щодо грошового забезпечення на випадок полону або зникнення безвісти.