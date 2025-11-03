Виплати у разі загибелі військовослужбовця — чи може отримати усі гроші не родич

Шеврон ЗСУ на військовій формі. Фото: УНІАН

Сім'ї військових, які загинули під час бойових дій або через травму чи поранення, отримані на фронті, мають право на грошову допомогу від держави. Сума виплат розподіляється рівними частинами між усіма отримувачами, які мають право на компенсацію за законом, або ж між особами, яких вказав захисник в особистому розпорядженні на випадок своєї загибелі.

Новини.LIVE розповідають, чи може отримати грошову допомогу особа, яка не є родичем загиблого військовослужбовця, але зазначена в особистому розпорядженні.

Реклама

Читайте також:

Що таке особисте розпорядження

Це письмовий документ, в якому військовослужбовець на власний розсуд визначає розмір частки грошового забезпечення (одноразової грошової допомоги), яка буде виплачена певній особі (особам). Особисте розпорядження оформлюється в довільній формі та має бути засвідчене командиром військової частини або нотаріусом.

Якщо цього не зробити, кошти будуть розподілені так, як визначає закон.

Чи може військовий розпорядитися, щоб гроші отримав не родич

Як пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги, військовослужбовець може вказати в особистому розпорядженні будь-кого, незалежно від родинних чи інших відносин.

Проте, якщо в захисника є родина, її члени все одно мають право на частину виплат.

Так, незалежно від змісту особистого розпорядження, право на отримання 50% частки, яка належала б кожному з них у разі відсутності особистого розпорядження, мають:

малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти військовослужбовця;

непрацездатна вдова/вдівець;

непрацездатні батьки.

Якщо хтось із родичів відмовляється від виплати або не звертається за нею протягом 3 років, його частка перерозподіляється між іншими членами сім'ї, які мають право на виплату.

Чи можна змінити особисте розпорядження

Вносити зміни в документ не можна. Проте можна скласти нове особисте розпорядження, яке скасовує дію попереднього.

Крім того, документ можна повністю скасувати. Для цього треба подати відповідний рапорт. У такому випадку командир військової частини має вилучити оригінал особистого розпорядження з особової справи та повернути його військовослужбовцю.

Раніше ми розповідали, в які терміни командування має розглянути заяву від імені родичів загиблого військовослужбовця на отримання державної виплати.

Також дізнавайтеся, за яких обставин родичі загиблого військового не отримають грошової допомоги.