Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Виплати у разі загибелі військового — коли може отримати не родич

Виплати у разі загибелі військового — коли може отримати не родич

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 18:15
Оновлено: 08:43
Виплати у разі загибелі військовослужбовця — чи може отримати усі гроші не родич
Шеврон ЗСУ на військовій формі. Фото: УНІАН

Сім'ї військових, які загинули під час бойових дій або через травму чи поранення, отримані на фронті, мають право на грошову допомогу від держави. Сума виплат розподіляється рівними частинами між усіма отримувачами, які мають право на компенсацію за законом, або ж між особами, яких вказав захисник в особистому розпорядженні на випадок своєї загибелі. 

Новини.LIVE розповідають, чи може отримати грошову допомогу особа, яка не є родичем загиблого військовослужбовця, але зазначена в особистому розпорядженні.

Реклама
Читайте також:

Що таке особисте розпорядження

Це письмовий документ, в якому військовослужбовець на власний розсуд визначає розмір частки грошового забезпечення (одноразової грошової допомоги), яка буде виплачена певній особі (особам). Особисте розпорядження оформлюється в довільній формі та має бути засвідчене командиром військової частини або нотаріусом.

Якщо цього не зробити, кошти будуть розподілені так, як визначає закон.

Чи може військовий розпорядитися, щоб гроші отримав не родич

Як пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги,  військовослужбовець може вказати в особистому розпорядженні будь-кого, незалежно від родинних чи інших відносин.

Проте, якщо в захисника є родина, її члени все одно мають право на частину виплат.

Так, незалежно від змісту особистого розпорядження, право на отримання 50% частки, яка належала б кожному з них у разі відсутності особистого розпорядження, мають:

  • малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти військовослужбовця;
  • непрацездатна вдова/вдівець;
  • непрацездатні батьки.

Якщо хтось із родичів відмовляється від виплати або не звертається за нею протягом 3 років, його частка перерозподіляється між іншими членами сім'ї, які мають право на виплату. 

Чи можна змінити особисте розпорядження

Вносити зміни в документ не можна. Проте можна скласти нове особисте розпорядження, яке скасовує дію попереднього. 

Крім того, документ можна повністю скасувати. Для цього треба подати відповідний рапорт. У такому випадку командир військової частини має вилучити оригінал особистого розпорядження з особової справи та повернути його військовослужбовцю. 

Раніше ми розповідали, в які терміни командування має розглянути заяву від імені родичів загиблого військовослужбовця на отримання державної виплати.

Також дізнавайтеся, за яких обставин родичі загиблого військового не отримають грошової допомоги

виплати компенсація військовослужбовці грошова допомога загибель
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації