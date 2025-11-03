Видео
Видео

Выплаты в случае гибели военного — получит ли не родственник

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 18:15
обновлено: 13:26
Выплаты в случае гибели военнослужащего — может ли получить все деньги не родственник
Шеврон ВСУ на военной форме. Фото: УНИАН

Семьи военных, погибших во время боевых действий или из-за травмы или ранения, полученные на фронте, имеют право на денежную помощь от государства. Сумма выплат распределяется равными частями между всеми получателями, которые имеют право на компенсацию по закону, или же между лицами, которых указал защитник в личном распоряжении на случай своей гибели.

Новини.LIVE рассказывают, может ли получить денежную помощь лицо, которое не является родственником погибшего военнослужащего, но указано в личном распоряжении.

Читайте также:

Что такое личное распоряжение

Это письменный документ, в котором военнослужащий по своему усмотрению определяет размер доли денежного обеспечения (единовременной денежной помощи), которая будет выплачена определенному лицу (лицам). Личное распоряжение оформляется в произвольной форме и должно быть заверено командиром воинской части или нотариусом.

Если этого не сделать, средства будут распределены так, как определяет закон.

Может ли военный распорядиться, чтобы деньги получил не родственник

Как пояснили специалисты Безоплатной правовой помощи, военнослужащий может указать в личном распоряжении любого, независимо от родственных или иных отношений.

Однако, если у защитника есть семья, ее члены все равно имеют право на часть выплат.

Так, независимо от содержания личного распоряжения, право на получение 50% доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае отсутствия личного распоряжения, имеют:

  • малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети военнослужащего;
  • нетрудоспособная вдова/вдовец;
  • нетрудоспособные родители.

Если кто-то из родственников отказывается от выплаты или не обращается за ней в течение 3 лет, его доля перераспределяется между другими членами семьи, которые имеют право на выплату.

Можно ли изменить личное распоряжение

Вносить изменения в документ нельзя. Однако можно составить новое личное распоряжение, которое отменяет действие предыдущего.

Кроме того, документ можно полностью отменить. Для этого нужно подать соответствующий рапорт. В таком случае командир воинской части должен изъять оригинал личного распоряжения из личного дела и вернуть его военнослужащему.

Ранее мы рассказывали, в какие сроки командование должно рассмотреть заявление от имени родственников погибшего военнослужащего на получение государственной выплаты.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах родственники погибшего военного не получат денежной помощи.

