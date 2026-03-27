Видео

Главная Военная экономика Новое личное распоряжение военного отменяет предыдущее

Новое личное распоряжение военного отменяет предыдущее

Дата публикации 27 марта 2026 03:48
Новое личное распоряжение военного отменяет предыдущее
Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащий имеет право не просто написать личное распоряжение, а и в любой момент обновить его. Также воин может полностью заменить этот документ новым. Действующим всегда считается последнее по дате личное распоряжение.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Личное распоряжение в ВСУ

После изменений в военном законодательстве украинские воины получили право самостоятельно определяли круг близких им людей, которые получат выплаты в случае гибели, плена или пропажи без вести военного. Для этого ввели такой документ, как личное распоряжение.

Военнослужащий самостоятельно составляет распоряжение. Формат этого документа является произвольным, главное это указать там соответствующие данные: свои и близких людей, а также доли каждого из них.

Хранятся эти документы в воинских частях. Заверять личные распоряжения также имеют право командиры частей.

Новое и старое личные распоряжения

В Министерстве обороны объяснили, что военнослужащий имеет право в любой момент изменить свой выбор людей, которые получат выплаты. Для этого ему нужно написать новое личное распоряжение.

В военном ведомстве отметили, что механизм вступления в силу нового документа является автоматическим. Никаких дополнительных действий делать военнослужащему не нужно.

В Минобороны пояснили: "Военнослужащий может в любой момент составить новое распоряжение или отменить имеющееся. Действующим считается последнее по дате. Предыдущее возвращается военнослужащему".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какую информацию нужно указать в личном распоряжении.

Во-первых, это личные данные самого военного. В частности, воинское звание, фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства (регистрации), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН) гражданина. Кроме того, нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, РНУКПН определенных получателей. Должны быть указаны данные каждого из них.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, почему существует два варианта личного распоряжения для военнослужащих.

Первым документом является распоряжение о единовременной денежной помощи на случай гибели военнослужащего. Он касается исключительно этой выплаты. Существует и другой документ. Это распоряжение о денежном обеспечении на случай плена или пропажи без вести.

выплаты военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
