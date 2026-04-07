Главная Военная экономика Отказ командира в составлении личного распоряжения является незаконным

Отказ командира в составлении личного распоряжения является незаконным

Дата публикации 7 апреля 2026 05:55
Военнослужащие ВСУ. Фото: Командование Сил спецоперации ВСУ

Личное распоряжение является законным правом военнослужащего. Зато заверение и хранение этого документа является прямой обязанностью его командира. Командир воинской части не имеет права отказывать военнослужащему ни в одном из шагов в вопросе личного распоряжения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Личное распоряжение военнослужащего

Военнослужащий имеет право самостоятельно определить круг лиц, которые получат государственную помощь в случае его плена или гибели. Для этого в украинском военном законодательстве был введен специальный документ, личное распоряжение.

В личном распоряжении военнослужащий указывает не только список близких ему людей, а и долю каждого в единовременной денежной помощи. Этот документ заверяется командиром или нотариусом и хранится в воинской части, к которой приписан военнослужащий.

В Министерстве обороны подчеркнули, что все шаги командира, касающиеся личного распоряжения подчиненного, являются его обязанностью, а не правом. В военном ведомстве отметили: "Удостоверяя документ, командир выполняет функцию, уполномоченную государством: подтверждает личность военнослужащего и добровольность его волеизъявления. Это не дискреционное право командира, а его служебная обязанность".

Обязанности командира и права военного

Также в Минобороны объяснили, может ли командир отказать военному в составлении личного распоряжения: "Командир не имеет правовых оснований отказывать в заверении, затягивать с ним или вмешиваться в содержание документа. Отказ является нарушением служебного долга".

Министерство обороны отметило, что именно для того, чтобы избежать произвола со стороны командира, военнослужащему в этом вопросе предоставлены дополнительные права. "Если заверение командиром по каким-либо причинам затруднено, военнослужащий может самостоятельно обратиться к любому нотариусу. Согласие командира для этого не требуется".

Таким образом, военнослужащий может по своему усмотрению составить личное распоряжение. А командир должен удостоверить решение военного, не мешая ему и не отказывая в этом праве.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, отменяет ли новое личное распоряжение военного предыдущий документ.

Военнослужащий имеет право не просто написать личное распоряжение, а и в любой момент обновить его. Также воин может полностью заменить этот документ новым. Действующим всегда считается последнее по дате личное распоряжение.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какую именно информацию нужно указать в личном распоряжении.

Во-первых, это личные данные самого военного: воинское звание, фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства (регистрации), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКН) гражданина. Кроме того, надо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, РНУКН определенных военным получателей.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
