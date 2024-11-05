Доплати військовосослужбовцям ЗСУ - розмір доплат, за що нараховують доплати

Військовослужбовець-артилерист на війні. Фото: 47 ОАБр

Військовослужбовці, які виконують бойові завдання, отримують додаткові доплати до офіційного грошового забезпечення. Найвищими є доплати за безпосередню участь у бойових діях на театрі воєнних дій.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Крім основної зарплати, військовослужбовці, які проходять службу у бойових бригадах Збройних сил України, отримують ще й додаткові доплати.

Найбільшими є доплати, які сягають 50 та 100 тисяч гривень на місяць.

Хто які доплати отримує

Доплати у сумі 50 тисяч щомісяця отримують ті військовослужбовці, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно.

Найвищі доплати, розміром 100 тисяч гривень на місяць, отримують ті військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях у районі ведення війни, зокрема, на тимчасово окупованій Російською Федерації території.

Нагадаємо, ми раніше писали про законні причини невиплати грошей військовим.

Також ми повідомляли про те, які виплати надаються військовослужбовцям, які звільняються з лав ЗСУ.