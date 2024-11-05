Доплаты военнослужащим ВСУ – размер доплат, за что начисляют доплаты

Военнослужащий-артиллерист на войне. Фото: 47 ОАБр

Военнослужащие, выполняющие боевые задания, получают дополнительные доплаты к официальному денежному обеспечению. Самые высокие доплаты за непосредственное участие в боевых действиях на театре военных действий.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Наибольшие доплаты в ВСУ

Помимо основной зарплаты военнослужащие, проходящие службу в боевых бригадах Вооруженных сил Украины, получают еще и дополнительные доплаты.

Наибольшими являются доплаты, которые достигают 50 и 100 тысяч гривен в месяц.

Кто какие доплаты получает

Доплаты на сумму 50 тысяч ежемесячно получают те военнослужащие, которые выполняют боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно.

Самые высокие доплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц получают те военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в районе ведения войны, в частности, на временно оккупированной Российской Федерации территории.

Напомним, мы раньше писали о законных причинах невыплаты денег военным.

Также мы сообщали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим, которые увольняются из рядов ВСУ.