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От 50 до 100 тысяч — кто получит наибольшие доплаты в ноябре

5 ноября 2024 05:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Доплаты военнослужащим ВСУ – размер доплат, за что начисляют доплаты
Военнослужащий-артиллерист на войне. Фото: 47 ОАБр
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие, выполняющие боевые задания, получают дополнительные доплаты к официальному денежному обеспечению. Самые высокие доплаты за непосредственное участие в боевых действиях на театре военных действий.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Помимо основной зарплаты военнослужащие, проходящие службу в боевых бригадах Вооруженных сил Украины, получают еще и дополнительные доплаты.

Наибольшими являются доплаты, которые достигают 50 и 100 тысяч гривен в месяц.

Кто какие доплаты получает

Доплаты на сумму 50 тысяч ежемесячно получают те военнослужащие, которые выполняют боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно.

Самые высокие доплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц получают те военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в районе ведения войны, в частности, на временно оккупированной Российской Федерации территории.

Напомним, мы раньше писали о законных причинах невыплаты денег военным.

Также мы сообщали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим, которые увольняются из рядов ВСУ.

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