Доплаты военнослужащим ВСУ – размер доплат, за что начисляют доплаты

От 50 до 100 тысяч — кто получит наибольшие доплаты в ноябре
Военнослужащие, выполняющие боевые задания, получают дополнительные доплаты к официальному денежному обеспечению. Самые высокие доплаты за непосредственное участие в боевых действиях на театре военных действий.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Наибольшие доплаты в ВСУ
Помимо основной зарплаты военнослужащие, проходящие службу в боевых бригадах Вооруженных сил Украины, получают еще и дополнительные доплаты.
Наибольшими являются доплаты, которые достигают 50 и 100 тысяч гривен в месяц.
Кто какие доплаты получает
Доплаты на сумму 50 тысяч ежемесячно получают те военнослужащие, которые выполняют боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно.
Самые высокие доплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц получают те военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в районе ведения войны, в частности, на временно оккупированной Российской Федерации территории.
Напомним, мы раньше писали о законных причинах невыплаты денег военным.
Также мы сообщали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим, которые увольняются из рядов ВСУ.
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