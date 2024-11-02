Як військовим отримати виплати за поранення

Евакуація порареного військовослужбовця. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці отримують додаткові грошові виплати, коли отримують поранення під час виконання бойових завдань. Проте лишається загадкою, як саме відбувається нарахування коштів.

Пояснення дали у Міністерстві оборони України.

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Нарахування доплати за поранення

Міноборони навів приклад розрахунку доплати за поранення військовослужбовця під час виконання бойового завдання.

Наприклад, військовий з 1 по 16 січня брав участь у бойових діях, а потім отримав поранення та з 16 по 25 січня перебував на лікуванні (нетяжка травма). З 25 по 31 січня він був у пункті постійної дислокації, звільнений на кілька днів від виконання службових обов’язків.

У такому разі додаткова грошова допомога у лютому становитиме: 100 000/31 = 3 225,80 грн за день. Враховуючи 16 днів бойових дій та 9 днів лікування: (16 × 3 225,8) + (9 × 3 225,8) = 80 645 грн.

Нагадаємо, стало відомо, чи зміняться виплати військовим з 1 листопада та від чого залежать суми.

Також Уряд змінив порядок виплат родинам загиблих та зниклих військових.