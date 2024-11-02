Як військовим отримати виплати за поранення

В МОУ пояснили, як нараховують виплати за поранення військовим
Українські військовослужбовці отримують додаткові грошові виплати, коли отримують поранення під час виконання бойових завдань. Проте лишається загадкою, як саме відбувається нарахування коштів.
Пояснення дали у Міністерстві оборони України.
Нарахування доплати за поранення
Міноборони навів приклад розрахунку доплати за поранення військовослужбовця під час виконання бойового завдання.
Наприклад, військовий з 1 по 16 січня брав участь у бойових діях, а потім отримав поранення та з 16 по 25 січня перебував на лікуванні (нетяжка травма). З 25 по 31 січня він був у пункті постійної дислокації, звільнений на кілька днів від виконання службових обов’язків.
У такому разі додаткова грошова допомога у лютому становитиме: 100 000/31 = 3 225,80 грн за день. Враховуючи 16 днів бойових дій та 9 днів лікування: (16 × 3 225,8) + (9 × 3 225,8) = 80 645 грн.
Нагадаємо, стало відомо, чи зміняться виплати військовим з 1 листопада та від чого залежать суми.
Також Уряд змінив порядок виплат родинам загиблих та зниклих військових.
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