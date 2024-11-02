Низькі зарплати курсантів військовослужбовців — реакція Міноборони

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич. Фото: скриншот

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич відповів, чи була реакція з боку Міністерства оборони України на його пост про низькі заробітні плати у курсантів-військовослужбовців. У відомстві пообіцяли розглянути розмір виплат.

Про це Богдан Кротевич повідомив у своєму дописі в Telegram.

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Нагадаємо, на початку жовтня Богдан Кротевич оприлюднив пост в якому розкритикував розмір виплат для курсантів-військовослужбовців. Виявляється, що російські полонені отримують 1500 гривень "заробітної плати", тоді як курсантам виплачують під час навчання від 620 до 790 гривень.

Богдан Кротевич у пості також закликав усіх, хто готовий розв'язати проблему з курсантами, написати йому в "особисті повідомлення".

Вчора, 1 листопада, військовий зазначив, що у той же день, коли він опублікував те повідомлення, з ним зв'язалися з Міністерства оборони.

"На мене вийшов представник міністерства оборони, з проханням написати доповідну на міністра оборони стосовно проблематики та методів її вирішення. Доповідну мені допоміг зробити мій побратим Юрій "Мілан" Гаврилишин, він безпосередньо приймав участь в бойових діях з 2014 після чого навчався в військовому ВНЗ, тому з цією проблемою бореться давно. Станом на зараз, як мені відомо один з заступників м.о. займається вирішенням цієї проблеми, зворотний зв'язок пообіцяли через пару тижнів", — написав Кротевич.

Нагадаємо, стало відомо, чи зміняться виплати військовим з 1 листопада та від чого залежать суми.

Також Уряд змінив порядок виплат родинам загиблих та зниклих військових.