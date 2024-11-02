Низкие зарплаты курсантов военнослужащих — реакция Минобороны

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич. Фото: скриншот

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич ответил, была ли реакция со стороны Министерства обороны Украины на его пост о низких заработных платах у курсантов-военнослужащих. В ведомстве пообещали рассмотреть размер выплат.

Об этом Богдан Кротевич сообщил в своем сообщении в Telegram.

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Напомним, в начале октября Богдан Кротевич обнародовал пост, в котором раскритиковал размер выплат для курсантов-военнослужащих. Оказывается, что российские пленные получают 1500 гривен "заработной платы", в то время как курсантам выплачивают во время учебы от 620 до 790 гривен.

Богдан Кротевич в посту также призвал всех, кто готов решить проблему с курсантами, написать ему в "личные сообщения".

Вчера, 1 ноября, военный отметил, что в тот же день, когда он опубликовал это сообщение, с ним связались с Министерством обороны.

"На меня вышел представитель министерства обороны, с просьбой написать докладную на министра обороны относительно проблематики и методов ее решения. Докладную мне помог сделать мой собрат Юрий "Милан" Гаврилишин, он непосредственно принимал участие в боевых действиях с 2014 после чего учился в военном вузе, поэтому с этой проблемой борется давно. По состоянию на сейчас, как мне известно один из заместителей м.о. занимается решением этой проблемы, обратную связь пообещали через пару недель", — написал Кротевич.

Напомним, стало известно, изменятся ли выплаты военным с 1 ноября и от чего зависят суммы.

Также Правительство изменило порядок выплат семьям погибших и пропавших военных.