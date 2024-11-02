Как военным получить выплаты за ранение

В МОУ объяснили, как начисляют выплаты за ранение военным
Украинские военнослужащие получают дополнительные денежные выплаты, когда получают ранения во время выполнения боевых задач. Однако остается загадкой, как происходит начисление средств.
Объяснение дали в Министерстве обороны Украины.
Начисление доплаты за ранение
Минобороны привел пример расчета доплаты за ранение военнослужащего при выполнении боевого задания.
Например, военный с 1 по 16 января участвовал в боевых действиях, а затем получил ранения и с 16 по 25 января находился на лечении (нетяжело травмы). С 25 по 31 января он был в пункте постоянной дислокации, уволен на несколько дней от исполнения служебных обязанностей.
В таком случае дополнительная денежная помощь в феврале составит: 100 000/31 = 3225,80 грн в день. Учитывая 16 дней боевых действий и 9 дней лечения: (16×3 225,8) + (9 × 3 225,8) = 80 645 грн.
Напомним, стало известно, изменятся ли выплаты военным с 1 ноября и от чего зависят суммы.
Также Правительство изменило порядок выплат семьям погибших и пропавших военных.
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