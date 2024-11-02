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В МОУ объяснили, как начисляют выплаты за ранение военным

2 ноября 2024 22:32
Артем Кругленко - Редактор
Как военным получить выплаты за ранение
Эвакуация раненого военнослужащего. Фото: Генштаб ВСУ
Артем Кругленко - Редактор

Украинские военнослужащие получают дополнительные денежные выплаты, когда получают ранения во время выполнения боевых задач. Однако остается загадкой, как происходит начисление средств.

Объяснение дали в Министерстве обороны Украины.

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Начисление доплаты за ранение

Минобороны привел пример расчета доплаты за ранение   военнослужащего при выполнении боевого задания.

Например, военный с 1 по 16 января участвовал в боевых действиях, а затем получил ранения и с 16 по 25 января находился на лечении (нетяжело травмы). С 25 по 31 января он был в пункте постоянной дислокации, уволен на несколько дней от исполнения служебных обязанностей.

В таком случае дополнительная денежная помощь в феврале составит: 100 000/31 = 3225,80 грн в день. Учитывая 16 дней боевых действий и 9 дней лечения: (16×3 225,8) + (9 × 3 225,8) = 80 645 грн.

Напомним, стало известно, изменятся ли выплаты военным с 1 ноября и от чего зависят суммы.

Также Правительство изменило порядок выплат семьям погибших и пропавших военных.

Украина выплаты мобилизация война в Украине ВСУ

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