Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні інженери — які умови роботи

В "Азові" потрібні інженери — які умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам із розробки та ремонту електронних пристроїв
Інженери. Фото ілюстративне: bizmag.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на ремонті електроніки. Йдеться про інженерів із розробки та ремонту електронних пристроїв.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 21 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає інженерів із розробки та ремонту електронних пристроїв
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки інженера з розробки та ремонту електронних пристроїв і вимоги до кандидатів 

Інженер із розробки та ремонту електронних пристроїв має розробляти, тестувати й підтримувати електронні системи та пристрої, аналізувати й вдосконалювати електронні схеми, працювати з компонентами та мікроконтролерами для оптимізації пристроїв.

На роботу запрошують людей, які мають середню спеціальну або вищу освіту, досвід роботи за фахом і готові працювати в зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій передбачається щоденна доплата в розмірі трьох тисяч 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує фахівців, які знають бухгалтерські програми й можуть працювати в казначействі. Йдеться про бухгалтерів видаткової групи

Також у бригаді є вакансія водія-сапера. Обійняти цю посаду може людина, яка має водійське посвідчення та знає технічні особливості техніки.

інженери бригада "Азов" мобілізація військовослужбовці військова служба 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації