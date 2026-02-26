Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам із розробки та ремонту електронних пристроїв

Інженери. Фото ілюстративне: bizmag.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на ремонті електроніки. Йдеться про інженерів із розробки та ремонту електронних пристроїв.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 21 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки інженера з розробки та ремонту електронних пристроїв і вимоги до кандидатів

Інженер із розробки та ремонту електронних пристроїв має розробляти, тестувати й підтримувати електронні системи та пристрої, аналізувати й вдосконалювати електронні схеми, працювати з компонентами та мікроконтролерами для оптимізації пристроїв.

На роботу запрошують людей, які мають середню спеціальну або вищу освіту, досвід роботи за фахом і готові працювати в зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій передбачається щоденна доплата в розмірі трьох тисяч 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує фахівців, які знають бухгалтерські програми й можуть працювати в казначействі. Йдеться про бухгалтерів видаткової групи.

Також у бригаді є вакансія водія-сапера. Обійняти цю посаду може людина, яка має водійське посвідчення та знає технічні особливості техніки.