Работа в "Азове" — есть вакансия для инженеров по разработке и ремонту электронных устройств

В батальонах и других подразделениях бригады спецназначения "Азов" нужны люди, которые разбираются в ремонте электроники. Есть вакантные места для инженеров по разработке и ремонту электронных устройств.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 21 февраля, передает Новини.LIVE.

Обязанности инженера по разработке и ремонту электронных устройств и требования к кандидатам

Инженер по разработке и ремонту электронных устройств должен разрабатывать, тестировать и поддерживать электронные системы и устройства, анализировать и совершенствовать электронные схемы, работать с компонентами и микроконтроллерами для оптимизации устройств.

На работу приглашают людей, которые имеют среднее специальное или высшее образование, опыт работы по специальности и готовы работать в зоне активных боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий предусматривается ежедневная доплата в размере трех тысяч 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает специалистов, которые знают бухгалтерские программы и могут работать в казначействе. Речь идет о бухгалтерах расходной группы.

Также в бригаде есть вакансия водителя-сапера. Занять эту должность может человек, который имеет водительское удостоверение и знает технические особенности техники.