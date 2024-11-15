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Уряд змінив порядок надання одноразової виплати сім'ям військових

15 листопада 2024 05:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нові правила грошової допомоги сім'ям військовим — як отримати та хто має право
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Держава гарантує виплату одноразової грошової допомоги сім'ям військовим, які зникли безвісти та були згодом оголошені померлими. Уряд коригував терміни оформлення такої допомоги, щоб забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників та захисниць.

Про це повідомляє Міністерство оборони України

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Загалом скористатися правом на отримання одноразової грошової допомоги сім'ї військових можуть впродовж трьох років з моменту набрання чинності відповідного судового рішення. Проте, Кабмін ухвалив зміни до порядку таких виплат.

Раніше трирічний термін подачі документів на отримання одноразової грошової допомоги рахували від дати смерті у свідоцтві, що нерідко призводило до втрати права на допомогу через сплив дозволених термінів. Відтак сім'ї, чекаючи на ухвалення судового рішення, могли втратити час і відповідно можливість отримати виплати.

Відтепер відлік часу починатиметься з дня набрання законної сили рішення суду про те, що військовослужбовець визнаний померлим. 

Хто з сім'ї військовослужбовця має право на отримання одноразової грошової допомоги

До членів сімей загиблих  належать:

  • діти, у тому числі й усиновлені, а також ті, що були зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті. Крім того, право мають й діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;
  • вдова або вдівець;
  • батьки або усиновлювачі загиблої чи померлої особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їх батьківські права були поновлені на час її загибелі або смерті;
  • онуки загиблої чи померлої особи, якщо на момент цього їх батьки загинули або померли;
  • жінка чи чоловік, з якою загибла особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
  • утриманці загиблої особи, визначені відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Нагадаємо, з квітня 2024 року Міністерство оборони України затвердило нову виплату сумою 70 тисяч гривень для військових. Однак, військовий має виконати кілька умов для отримання додаткової виплати. 

Також ми писали, що держава має видати військовому в ЗСУ з речей, одягу та спорядження після мобілізації та яке майно треба обов'язково повернути назад у разі демобілізації.

виплати фінансова допомога гроші соцвиплати українські військові

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