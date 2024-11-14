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Військовим платять додаткові 70 тисяч грн — умови та нюанси

14 листопада 2024 06:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплата 70 тисяч грн військовим на фронті — що треба робити, хто отримає
Військовий виконує бойове завдання. Фото: пресслужба 24-ї ОМБр імені Короля Данила
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У квітні 2024 року Міністерство оборони України затвердило нову виплату у розмірі 70 тисяч гривень для військових. Її можна отримати за виконання бойових завдань безпосередньо на лінії зіткнення з противником, або в його тилу. Проте ці кошти виплачують за кожні 30 днів виконання.

Про те, як військовому отримати виплату у розмірі 70 тисяч гривень та які є нюанси щодо накопичення днів бойових завдань, повідомляє Армія.Inform.

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За що додатково виплачують 70 тисяч гривень військовим

Бійці ЗСУ можуть отримувати додаткову виплату у розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання завдань на лінії зіткнення або у тилу противника. Проте ці гроші виплачують за кожні 30 днів виконання завдань — щойно накопичилася така кількість, то в наступному місяці гроші нараховують бійцю.

Таким чином військові можуть отримувати ці кошти:

  • під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно;
  • на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;
  • на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора в районах ведення воєнних (бойових) дій;
  • на території противника.

Доказом виконання таких завдань є підтвердження з бойового наказу, журналу бойових дій чи бойового донесення, а також рапорту командира підрозділу про виконання завдань кожним військовослужбовцем.

Як ведуть облік днів, якщо бійця перевели чи відрядили до іншої частини

У випадку, коли військовослужбовця відрядили в іншу частину, то вона має надалі вести облік днів виконання завдань та передати дані у штатну частину, де служить військовий.

Надалі штатна частина, керуючись отриманими даними, видає наказ про виплату. Дані передаються до 5 числа щомісяця. 

Наприклад, якщо у червні військовослужбовець накопичив 30 днів виконання завдань на лінії зіткнення, то до 5 липня ці дані мають бути в його штатній частині для нарахування виплати. Військовослужбовцям варто додатково перевіряти та контролювати те, чи отримала такі дані штатна частина. 

Однак, якщо військового перевели до іншої частини і у нього менш як 30 днів, то інформація про поточну кількість днів виконання бойових завдань має міститися у наказі командира військової частини. Відтак потрібно перевірити, чи вказані ці дані у наказ під час переведення. 

Нагадаємо, військові ЗСУ можуть законно отримати додаткові виплати та компенсації за невикористану щорічну або додаткову відпустку.

Також ми повідомляли про те, на які базові суми можуть розраховувати бійці у листопаді 2024 року, а також доплати.

виплати ЗСУ гроші мобілізація українські військові

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Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

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