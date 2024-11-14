Виплата 70 тисяч грн військовим на фронті — що треба робити, хто отримає

Військовий виконує бойове завдання. Фото: пресслужба 24-ї ОМБр імені Короля Данила

У квітні 2024 року Міністерство оборони України затвердило нову виплату у розмірі 70 тисяч гривень для військових. Її можна отримати за виконання бойових завдань безпосередньо на лінії зіткнення з противником, або в його тилу. Проте ці кошти виплачують за кожні 30 днів виконання.

Про те, як військовому отримати виплату у розмірі 70 тисяч гривень та які є нюанси щодо накопичення днів бойових завдань, повідомляє Армія.Inform.

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За що додатково виплачують 70 тисяч гривень військовим

Бійці ЗСУ можуть отримувати додаткову виплату у розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання завдань на лінії зіткнення або у тилу противника. Проте ці гроші виплачують за кожні 30 днів виконання завдань — щойно накопичилася така кількість, то в наступному місяці гроші нараховують бійцю.

Таким чином військові можуть отримувати ці кошти:

під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно;

на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;

на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора в районах ведення воєнних (бойових) дій;

на території противника.

Доказом виконання таких завдань є підтвердження з бойового наказу, журналу бойових дій чи бойового донесення, а також рапорту командира підрозділу про виконання завдань кожним військовослужбовцем.

Як ведуть облік днів, якщо бійця перевели чи відрядили до іншої частини

У випадку, коли військовослужбовця відрядили в іншу частину, то вона має надалі вести облік днів виконання завдань та передати дані у штатну частину, де служить військовий.

Надалі штатна частина, керуючись отриманими даними, видає наказ про виплату. Дані передаються до 5 числа щомісяця.

Наприклад, якщо у червні військовослужбовець накопичив 30 днів виконання завдань на лінії зіткнення, то до 5 липня ці дані мають бути в його штатній частині для нарахування виплати. Військовослужбовцям варто додатково перевіряти та контролювати те, чи отримала такі дані штатна частина.

Однак, якщо військового перевели до іншої частини і у нього менш як 30 днів, то інформація про поточну кількість днів виконання бойових завдань має міститися у наказі командира військової частини. Відтак потрібно перевірити, чи вказані ці дані у наказ під час переведення.

Нагадаємо, військові ЗСУ можуть законно отримати додаткові виплати та компенсації за невикористану щорічну або додаткову відпустку.

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