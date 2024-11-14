Выплата 70 тысяч грн военным на фронте — что надо делать, кто получит

Военный выполняет боевое задание. Фото: пресс-служба 24-й ОМБр имени Короля Даниила

В апреле 2024 Министерство обороны Украины утвердило новую выплату в размере 70 тысяч гривен для военных. Ее можно получить при выполнении боевых задач непосредственно на линии соприкосновения с противником или в его тылу. Однако эти средства выплачиваются за каждые 30 дней выполнения.

О том, как военному получить выплату в размере 70 тысяч гривен и какие нюансы по накоплению дней боевых задач сообщает Армия.Inform.

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Бойцы ВСУ могут получать дополнительную выплату в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 дней выполнения задач на линии столкновения или в тылу противника. Однако эти деньги выплачивают за каждые 30 дней выполнения задач — как только накопилось такое количество, то в следующем месяце деньги начисляют бойцу.

Таким образом, военные могут получать эти средства:

во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно;

на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины;

на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в районах ведения военных (боевых) действий;

на территории противника.

Доказательством выполнения таких задач является подтверждение из боевого приказа, журнала боевых действий или боевого донесения, а также рапорта командира подразделения о выполнении задач каждым военнослужащим.

Как ведут учет дней, если бойца перевели или отправили в другую часть

В случае, когда военнослужащего отправили в другую часть, она должна в дальнейшем вести учет дней выполнения задач и передать данные в штатную часть, где служит военный.

В дальнейшем штатная часть, руководствуясь полученными данными, издает приказ о выплате. Данные передаются в 5 числа ежемесячно.

К примеру, если в июне военнослужащий накопил 30 дней выполнения задач на линии столкновения, то до 5 июля эти данные должны быть в его штатной части для начисления выплаты. Военнослужащим следует дополнительно проверять и контролировать, получила ли такие данные штатная часть.

Однако если военного перевели в другую часть и у него менее 30 дней, то информация о текущем количестве дней выполнения боевых задач должна содержаться в приказе командира воинской части. Следовательно, нужно проверить, указаны ли эти данные в приказ во время перевода.

Напомним, военные ВСУ могут законно получить дополнительные выплаты и компенсации за неиспользованный ежегодный или дополнительный отпуск.

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