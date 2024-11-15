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Власть сменила правила единовременной выплаты семьям военных

15 ноября 2024 05:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Новые правила денежной помощи семьям военным — как получить и кто имеет право
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Государство гарантирует выплату единовременной денежной помощи семьям военным, пропавшим без вести и впоследствии объявленным умершими. Правительство корректировало сроки оформления такой помощи, чтобы обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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В целом воспользоваться правом на получение единовременной денежной помощи семьи военных могут в течение трех лет с момента вступления в силу соответствующего судебного решения. Однако, Кабмин принял изменения в порядок таких выплат.

Ранее трехлетний срок подачи документов на получение единовременного пособия считали от даты смерти в свидетельстве, что нередко приводило к потере права на пособие из-за истечения разрешенных сроков. Следовательно, семьи, ожидая принятия судебного решения, могли потерять время и соответственно возможность получить выплаты.

Теперь отсчет времени будет начинаться со дня вступления в законную силу решения суда о том, что военнослужащий признан умершим.

Кто из семьи военнослужащего имеет право на получение единовременного пособия

К членам семей погибших относятся:

  • дети, в том числе и усыновленные, а также зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти. Кроме того, право имеют и дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;
  • вдова или вдовец;
  • родители или усыновители погибшего или умершего лица, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели или смерти;
  • внуки погибшего или умершего лица, если к моменту этого их родители погибли или умерли;
  • женщина или мужчина, с которой погибшее лицо проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в каком-либо другом браке, при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;
  • иждивенцы погибшего лица, определенные в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Напомним, с апреля 2024 Министерство обороны Украины утвердило новую выплату суммой 70 тысяч гривен для военных. Однако военный должен выполнить несколько условий для получения дополнительной выплаты.

Также мы писали, что государство должно выдать военному в ВСУ вещи, одежду и снаряжение после мобилизации и какое имущество нужно обязательно вернуть обратно в случае демобилизации.

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