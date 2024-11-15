Новые правила денежной помощи семьям военным — как получить и кто имеет право

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государство гарантирует выплату единовременной денежной помощи семьям военным, пропавшим без вести и впоследствии объявленным умершими. Правительство корректировало сроки оформления такой помощи, чтобы обеспечить социальные гарантии для семей погибших защитников и защитниц.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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В целом воспользоваться правом на получение единовременной денежной помощи семьи военных могут в течение трех лет с момента вступления в силу соответствующего судебного решения. Однако, Кабмин принял изменения в порядок таких выплат.

Ранее трехлетний срок подачи документов на получение единовременного пособия считали от даты смерти в свидетельстве, что нередко приводило к потере права на пособие из-за истечения разрешенных сроков. Следовательно, семьи, ожидая принятия судебного решения, могли потерять время и соответственно возможность получить выплаты.

Теперь отсчет времени будет начинаться со дня вступления в законную силу решения суда о том, что военнослужащий признан умершим.

Кто из семьи военнослужащего имеет право на получение единовременного пособия

К членам семей погибших относятся:

дети, в том числе и усыновленные, а также зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти. Кроме того, право имеют и дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;

вдова или вдовец;

родители или усыновители погибшего или умершего лица, если они не были лишены по отношению к нему родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели или смерти;

внуки погибшего или умершего лица, если к моменту этого их родители погибли или умерли;

женщина или мужчина, с которой погибшее лицо проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в каком-либо другом браке, при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;

иждивенцы погибшего лица, определенные в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Напомним, с апреля 2024 Министерство обороны Украины утвердило новую выплату суммой 70 тысяч гривен для военных. Однако военный должен выполнить несколько условий для получения дополнительной выплаты.

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